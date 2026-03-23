Escuchar bien es el nuevo 'self-care': la tendencia silenciosa que redefine el bienestar

GAES impulsa una encuesta para visibilizar la importancia del cuidado auditivo y presenta ‘La Biblioteca de Sonidos’ de los españoles, una iniciativa que muestra cómo suena nuestra vida.- PEXELS

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

¿Alguna vez hemos temido perder la capacidad de oír bien? La respuesta es sí. El sonido nos acompaña incluso antes de nacer y marca algunos de los momentos más memorables de nuestra vida, por ello es importante el cuidado y la prevención de la salud auditiva para seguir disfrutando de esos sonidos en un futuro.

En este contexto nace la 'Biblioteca de Sonidos', una iniciativa impulsada por GAES -compañía líder en prevención y cuidado auditivo- que analiza los sonidos que más valoran los españoles y que invita a fomentar ese cuidado que muchos no tenemos en cuenta.

La compañía ha elaborado una encuesta con el fin de identificar los sonidos que generan mayor bienestar y conexión emocional entre la población española ¿El resultado? Un proyecto que pone en valor aquellos paisajes sonoros que forman parte de nuestra memoria y que nos recuerda la importancia de cuidar la audición para segur disfrutándolos en el futuro.

El 84,2% de los encuestados ha reconocido que perder la capacidad de oír bien es un tema que les preocupa. Una razón más para no esperar y cuidar nuestra salud auditiva desde ahora:

La naturaleza: el refugio sonoro de los españoles

Convivimos con ella día a día y, no, sus sonidos no son solo ruido de fondo: conectan con nuestra biología más primaria. Una vinculación innata con el mundo natural que no desaparece con las nuevas tecnologías, sino que persiste en nosotros con la misma fuerza de siempre.

La encuesta refleja con claridad que el sonido del mar es el gran protagonista... ¿cómo no? El 60% de los españoles no querría dejar de escucharlo jamás, el 39% lo sitúa como su sonido favorito de la naturaleza y el 34,6% lo señala como el más calmante y el que más bienestar le aporta. Detrás de él está el de la lluvia, que se consolida como el segundo más valorado de la naturaleza por un 18,5% de los españoles, casi igualado con el de los pájaros, ambos un clásico de nuestra vida.

La voz y la risa de nuestros series queridos: una conexión que reconforta

No es casualidad. Los sonidos de las personas que están en nuestro corazón ocupan un lugar especial en nuestra memoria emocional. El tono de voz de un familiar, unos pasos conocidos o incluso el sonido de alguien cocinando pueden convertirse en una auténtica huella auditiva que nos conecta con quienes más queremos.

Una conexión emocional que también se refleja en los sonidos cotidianos del hogar. Tanto, que para muchos españoles la casa tiene su propia banda sonora: el 33,7% asocia el hogar al sonido de la televisión de fondo, mientras que un 23,5% lo relaciona con el sonido de cocinar, pequeños ruidos domésticos que forman parte de nuestra rutina y que refuerzan la sensación de familiaridad.

Eso sí, si nuestra memoria tuviera que guardar un único sonido, este sin duda sería el de la voz de un ser querido. Casi la mitad de los encuestados no tuvo dudas: un 47,2% pensó de inmediato en ese familiar o amigo especial que siempre ha estado ahí. Sin embargo, hay sonidos que no hace falta elegir recordar porque, simplemente, nunca se olvidan: el 31% de los encuestados recuerda la voz de su madre como el primer sonido de su infancia.

A veces ni siquiera hacen falta las palabras. El sonido que más nos conecta con las personas que queremos son las risas compartidas, según el 41,2% de los encuestados. Además, los sonidos que más fácilmente pueden alegrarnos el día también están ligados a nuestros seres queridos: para un 22,4% de los españoles es la risa de un ser querido, para un 20% la risa o la voz de sus hijos y para un 19,3% la risa de un bebé.

Y... ¿cómo no? La música también ocupa un lugar especial en nuestra memoria emocional. Para un 37,6% de los españoles, una canción concreta es capaz de transportarle a un recuerdo feliz. Y si la vida fuera una película, esa conexión emocional también formaría parte de su banda sonora: más de uno de cada cinco españoles incluiría una canción especial que forma parte de su historia personal.

Pero la música no es el único sonido imprescindible, también destacan aquellos que nos conectan con personas y los momentos más importantes de nuestra vida. La risa de los niños jugando y el sonido del mar, la voz de nuestra pareja, la familia o los sonidos de la naturaleza aparecen entre los más mencionados por los encuestados, mientras que incluso gestos cotidianos como las conversaciones con amigos encuentran su lugar en esa banda sonora vital.

Del ruido urbano a la conciencia auditiva

Escuchar con claridad se vuelve especialmente importante a lo largo de esas primeras horas del día: un 29,9% lo considera esencial durante la mañana en general, y un 27% desde el mismo momento de despertar. Pero no para escuchar cualquier cosa... los sonidos que queremos que nos acompañen son aquellos que mejoran nuestra calidad de vida:

El 47,6% de los encuestados elegiría incorporar más sonidos de la naturaleza a su día a día y, en el lado opuesto, los sonidos que preferimos eliminar para siempre son, precisamente, los que parece que más asaltan por las mañanas: el ruido de obras y taladros lidera la lista de sonidos más detestados con un 37,2% de los votos, seguido por un 24% que no soporta el desagradable ruido de sus vecinos, y un 16,1% que no echaría de menos el tráfico en la calle.

GAES celebra el mes de la audición con 'La Biblioteca de Sonidos', una iniciativa que pretende ser más que un registro de preferencias, un recordatorio de que nuestra historia personal también se construye con sonidos que nos acompañan día a día... porque la playlist de nuestra vida y los recuerdos que guarda nuestra memoria dependen de cómo cuidemos hoy nuestra salud auditiva. Detectar cualquier problema a tiempo es el primer paso para mejorar nuestro bienestar y calidad de vida a largo plazo para así seguir sumando recuerdos en nuestra biblioteca de sonidos.