MADRID, 31 May. (CHANCE) -

Muchas veces no es que no nos apetezca salir de casa, es que no nos sentimos preparados porque no tenemos el outfit elegido, no disponemos del maquillaje que queremos o simplemente nos falta algún complemento de última hora que nos elevaría nuestro conjunto. Esto nos impide salir de casa como imaginábamos porque sabemos que no llegamos a tiempo, pero esto se ha acabado. Y no te lo decimos nosotros, te lo dice Gigi Vives.

La creadora de contenido ha presentado una selección curada de marcas y productos que marcarán tendencia este verano que están disponibles en Glovo para tener al alcance de tu mano y disfrutar así del momento tal y como lo imaginabas. La marca ha ampliado su universo lifestyle con una propuesta que reúne productos de moda, belleza, joyería y decoración disponibles directamente desde la app al sofá de tu casa... ¿Quieres saber cuáles son las tendencias en estos campos según la influencer?

ENTRE EL LUJO SILENCIOSO Y EL REGRESO DE LOS 90, ESTAS SON LAS PRENDAS QUE VESTIRÁS

En esta temporada estival los looks femeninos son cómodos y fáciles de llevar, pero no por ello renunciamos a piezas sofisticadas. El llamado 'lujo silencioso', inspirado en iconos como Carolyn Bessette-Kennedy, vuelve a protagonizar la temporada con siluetas limpias, básicos elevados y prendas atemporales.

Además, el estilo lencero viene pisando fuerte y deja de limitarse al ámbito íntimo de nuestro hogar para convertirse en protagonista del 'street style'. Junto a él, las bailarinas, los tonos pastel y el animal print continuarán marcando la temporada. Entre las marcas y productos seleccionados por Gigi dentro de la app destacan propuestas de Etam, Toni Pons, Malababa, Mr.Boho, Romualda o White & One.

MUNDO BEAUTY: GLOW, AUTOCUIDADO Y BIENESTAR INTEGRAL

En verano queremos vernos bien, pero también sentirnos bien. En este contexto, la tendencia de piel luminosa convierte el glow en protagonista absoluto con aceites, glow drops y tratamientos que potencian un acabado jugoso tanto en rostro como en cuerpo.

Y... cómo no, no podíamos dejar a un lado el fenómeno viral 'blush blindness', confirmando así la obsesión colectiva por las mejillas sonrojadas y el maquillaje 'strawberry girl', con blushes en crema, polvo o stick dominando las rutinas beauty.

Por su parte, el 'spa en casa' sigue creciendo con mascarillas, parches y rituales de autocuidado que transformarán cualquier noche de sofá en una experiencia 'wellness'. Además, los suplementos y la belleza holística van ganando protagonismo ¿Qué podemos encontrar en la app de Glovo? Productos de firmas como Rowse, Cocunat, L'Occitane, Lush, Druni, Primor o LamarcaWell que nos harán nuestro día a día más fácil.

PIEZAS PERSONALES Y UNA MEZCLA QUE ROMPE LAS REGLAS: LO ÚLTIMO EN JOYERÍA Y BISUTERÍA

Muchas veces no es el qué me pongo, es con qué accesorios combino el look. Gigi Vives nos explica que la tendencia del lujo silencioso llega también a los accesorios con piezas minimalistas y delicadas capaces de elevar cualquier estilismo desde la sencillez. Lo vemos con los 'ear cuffs', que regresan como el accesorio favorito de la temporada gracias a su versatilidad y capacidad para aportar un toque más fashion sin esfuerzo.

Además, personalizar las joyas es otro de los movimientos más punteros del momento: collares con iniciales, nombres o símbolos especiales se consolidan como algunos de los accesorios favoritos del momento, impulsados también por referentes como Hailey Bieber, a quien vimos en Coachella luciendo un collar personalizado con el nombre de su hijo.

Entre las marcas disponibles destacan Aristocrazy, Macabla, Singularu, Uno de 50, Apodemia, Coolook o Specciale, pero Mix & Match nos invita a romper definitivamente con las reglas mezclando el dorado con el plateado. Un atrevimiento que la influencer confirma que será un 'Sí' rotundo esta temporada.

La selección de Vives es orientativa, pero también resolutiva. Con ella encontramos la solución a muchos de los problemas que tenemos a la hora de viajar o simplemente estar en casa un viernes sin saber con qué complementar nuestro look. De esta manera, Glovo no solo se consolida como catalizador de tendencias, también amplía su posicionamiento más allá de la conveniencia convirtiéndose así en un auténtico destino lifestyle donde descubrir inspiración y marcas relevantes en un mismo lugar.