La moda y el vino se unen en la MBFWMadrid: una reivindicación de la artesanía desde la pasarela

Malleolus de Bodegas Emilio Moro desfila junto a Pablo Erroz en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid - BODEGAS EMILIO MORO

MADRID, 23 Mar. (CHANCE) -

El vino nos acompaña en momentos claves de nuestra vida: cada vez que brindamos, cuando compartimos una velada con nuestra familia o simplemente cuando hay algo que celebrar. Siempre está presente y ahora también se ha colado en la industria de la moda como un complemento más, como si de una prenda se tratase, consiguiendo algo inédito: reivindicar el poder de la artesanía más allá de la técnica.

Sí, ha sido en esta última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid donde ha ocurrido esta simbiosis perfecta. En un entorno donde la creación se convierte en experiencia, Malleolus, uno de los vinos más emblemáticos de Bodegas Emilio Moro, ha formado parte del universo creativo de Pablo Erroz en su desfile 'The Residence', estableciendo un diálogo único entre dos disciplinas que comparten origen, proceso y alma.

La presencia de Malleolus no ha sido un simple guiño estético, sino una declaración de intenciones: reivindicar el valor de lo hecho a mano, del tiempo, de la dedicación y del legado. Al igual que cada colección de Pablo Erroz nace desde una mirada honesta y cuidada, cada botella de Malleolus es el resultado de un proceso meticuloso que comienza en el viñedo y culminado en una obra que trasciende lo tangible.

Más allá de una técnica: la artesanía como forma de expresión

'The Residence', planteado como un espacio íntimo, habitable y profundamente personal, conecta de forma natural con la esencia de Bodegas Emilio Moro, con más de un siglo de historia que representa también una 'residencia': un lugar donde generaciones han trabajado la tierra, han transmitido conocimiento y han construido una identidad basada en el respeto por el origen y la autenticidad.

En este contexto, Malleolus se convierte en un símbolo compartido entre moda y vino porque ambas disciplinas entienden la artesanía no solo como una técnica, sino como una forma de expresión que busca emocionar, contar historias y perdurar en el tiempo. Cada detalle, cada textura, cada matiz -ya sea en una prenda o en una copa- responde a una misma filosofía: la excelencia desde la raíz.

El proceso artesanal del vino y de la moda se alinéa

"La moda y el vino comparten algo esencial: ambos nacen de un proceso profundamente artesanal, donde cada decisión influye en el resultado final. Desde la selección de la uva hasta el diseño de una prenda, hablamos de sensibilidad, de respeto por el origen y de una búsqueda constante de la excelencia", explica Héctor Medina Moro, director de Marketing de Bodegas Emilio Moro.

En este sentido, colaborar con Pablo Erroz en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid "nos permite trasladar Malleolus a un nuevo lenguaje, donde el vino deja de ser solo un producto para convertirse en una expresión cultural más, capaz de dialogar con disciplinas creativas como la moda", explica Medina Moro.

Bodegas Emilio Moro y Pablo Erroz: una unión donde tradición e innovación conviven

Una colaboración con la que esta bodega refuerza su vínculo con el mundo de la cultura a través de la moda y la creatividad contemporánea, explorando nuevos territorios donde el vino dialoga con otras formas de arte. En este puzzle perfecto, la pasarela se transforma en un escenario donde tradición e innovación conviven, y donde Malleolus encuentra una nueva manera de expresarse desfilando.

Bodegas Emilio Moro se integra así en el universo creativo del diseñador a través de dos piezas clave. Por un lado, una edición limitada de 100 botellas diseñadas por Pablo Erroz, concebidas como objetos de colección que trasladan el lenguaje del diseño al vino. Por otro, a través de una pieza diseñada para la bodega: una funda de piel exclusivo y diseñado para portar la botella Malleolus, materializando así la fusión entre moda y vino, y convirtiendo el gesto de transportar una botella en una declaración estética.