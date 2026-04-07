Si esta Semana Santa te ha sabido a poco, todavía te queda mucho abril: música, literatura y humor

MADRID, 7 Abr. (CHANCE) -

El mes de abril ha llegado casi sin darnos cuenta. Y la Semana Santa se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Días de descanso y desconexión que muchos han aprovechado para hacer alguna escapada rural, familiar o disfrutar de planes que en el día a día se complican. Si eres de esos que piensan que les ha faltado tiempo para completar su agenda, no te preocupes, todavía queda mucho mes por delante y puedes guardarte un fin de semana para seguir sumando experiencias... ¿No tienes ideas? Ya hacemos nosotros el trabajo por ti.

Escapada por España para disfrutar de su gastronomía, sus calles con historia y de tardes de compras

Después de haber vivido una Semana Santa espléndida por el buen tiempo que ha predominado en toda Andalucía, qué mejor que programar un viaje a Sevilla y disfrutar de sus calles o de una tarde de compras en familia. La firma madrileña 'Algo Bonito' acaba de inaugurar su primera tienda física en la capital hispalense, en la Calle Rioja 5, consolidando así su posicionamiento dentro del panorama de la moda española.

Del sur al norte. Si por el contrario, lo que deseas es hacer una escapada al norte de España, Bilbao puede ser el lugar que necesitas. Allí encontrarás un abanico amplio de posibilidades gastronómicas, paisajes de ensueño y calles con historia. Además, también podrás visitar sus tiendas y llevarte algo que te recuerde siempre a ese viaje, sobre todo ahora que elPulpo ha inaugurado su nueva tienda en Gran Vía de Don Diego López de Haro, 48, una de las principales calles de la ciudad.

Se trabaja, pero también se disfruta: el afterwork que no te puedes perder

Si lo que buscas son planes musicales, Bernabéu Market -el mercado gastro de moda en Madrid con 20 barras top- ha inaugurado su programación musical con conciertos en directo y DJ los fines de semana: un planazo bastante completo para disfrutar del tardeo o el 'afterwork'.

Esta nueva programación incluye un total de 30 actuaciones al año que tendrán lugar todos los fines de semana. El mes de abril arranca con una agenda musical pensada para todos los públicos, con conciertos temáticos que recorren distintas épocas y estilos... ¿te lo vas a perder?

Demuestra que eres el rey de la pista con micrófono en mano: ¿un karaoke?

Karaoke en salas privadas, cócteles de temporada y una dosis extra de diversión con batallas musicales de BAM Battles... esto es lo que te propone Karaoke Box en la capital madrileña. Además, con la llegada de la primavera te apetecerá disfrutar de algo fresquito como 'Back in Black', un cóctel de inspiración tropical elaborado con ron Kraken, piña, maracuyá y lima. Servido con hielo pilé y decorado con piña deshidratada y canela... se trata de una mezcla fresca y aromática, pensada para acompañar las sesiones de karaoke durante estos días festivos.

Risas aseguradas con la mejor compañía

Con el objetivo de ser un referente del humor en Madrid, la Sala Comedia by Domino's nos brinda una oportunidad de desconexión y ocio a golpe de carcajada... Suena bien ¿verdad? En el último tirón de la temporada suma más de 15 nuevos espectáculos hasta verano, saltando entre el podcast, el monólogo y la sitcom, y contando con personalidades como Lalo Tenorio, José Mota, Ignatius, Miguel Campos o Mónica Carrillo.

¿Habías soñado con pertenecer a un club de lectura? Ahora puedes hacer realidad tu sueño

Un plan mucho más relajado es el que nos ofrece la Casa de las Artes Meliá Collection con su nuevo club de lectura: una iniciativa que amplía el Programa Cultural del hotel y refuerza su compromiso con el arte y el pensamiento contemporáneo.

'Leyendo Madrid', el Club de Lectura de Juan Carlos Ahijón, autor de 'Bajo el cielo de Madrid', es desde ahora el club oficial del hotel. Su enfoque, profundamente vinculado a la capital, recorre sus calles, su memoria y sus historias cotidianas, convirtiendo la ciudad en protagonista literaria y emocional a través de los libros y autores presentes durante este ciclo. Con esta propuesta, Ahijón nos invita a descubrir Madrid a través de distintas voces y miradas literarias.

Viajes, escapadas en solitario o con la mejor compañía, planes para celebrar la vida, pero sobre todo para disfrutar del tiempo libre acompañados de esos seres queridos que siempre están cuando los necesitamos. Si esta Semana Santa te ha sabido a poco, todavía queda mucho abril por delante.