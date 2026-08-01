Accesorios imprescindibles para completar tus estilismos este verano

MADRID, 1 Ago. (CHANCE) -

El look perfecto para el verano quizá no exista, pero sí hay prendas y accesorios capaces de resolver cualquier estilismo en cuestión de minutos. La clave está en construir un armario con básicos versátiles, tejidos ligeros y complementos que aporten personalidad sin renunciar a la comodidad.

Una camisa de lino, unas bermudas o unos pantalones de corte relajado, unas sandalias o unas sandalias cómodas y un bolso de fibras naturales o de piel son suficientes para crear un conjunto fresco, elegante y apto para cualquier plan, desde una mañana en la ciudad hasta una cena al aire libre. Al final, el mejor look del verano es aquel que funciona sin esfuerzo y nuestra propuesta es la siguiente:

UN DOS PIEZAS DE CROCHET QUE NO PUEDES DEJAR ESCAPAR

Hay esenciales que, temporada tras temporada, regresan. El crochet es uno de ellos. Un tejido que desprende la esencia más veraniega y versátil. Porque, según cómo se lleve, se adapta a cada ocasión, desde un look desenfadado para la playa o el complemento perfecto para elevar cualquier conjunto. Calzedonia lo sabe e invita a vivir esta temporada de una manera relajada.

(foto calzedonia)

Este conjunto formado por top sin mangas ganchillo y pantalón palazzo -por 35,90 euros y 49,90 euros- con cordón en la cintura, es perfecto para complementar los looks veraniegos de playa y piscina y aporta esa elegancia bohemia que celebra la artesanía tradicional con un moderno toque geométrico.

UN BOLSO TOTE PARA LLEVAR TUS IMPRESCINDIBLES

(foto bolso maría pombo)

¿Un bolso para el día a día? María Pombo dio con la clave con el bolso tote maxi petalo natural de Zahati, disponible por 220 euros, realizado en paja de trigo con detalles en piel, combinando artesanía, ligereza y funcionalidad, perfecto meter todos tus imprescindibles de la temporada.

UN CINTURÓN QUE ELEVARÁ CUALQUIER LOOK

Tampoco te pueden faltar un cinturón que eleve al instante tus looks. El modelo Ana de Angie Vasquez -disponible por 100 euros- es perfecto: una pieza artesanal de ‘Art-to-Wear’ diseñada para estructurar la silueta con un diálogo de texturas, un modelo que unifica tiras de pieles metalizadas, mates y un distintivo panel de lentejuelas florales en una sola pieza continua que puedes utilizar con diferentes prendas, ya sea un vestido o una camisa.

(foto cinturón)

Además de cinturones, la firma diseña bolsos y accesorios de piel elaborados manualmente, con ediciones limitadas y acabados que convierten cada pieza en algo único. Más que seguir una tendencia, sus diseños buscan acompañar a quien los lleva durante mucho tiempo, adaptándose a estilos y ocasiones diferentes.

LOS PAÑUELOS SE CONVIERTEN EN LA TENDENCIA DEL VERANO

Un accesorio que tampoco te puede faltar este verano es un pañuelo y es que este año han regresado con fuerza consolidándose como uo de los elementos más repetidos del momento. Lejos de ser un básico olvidado, se reinventa y aparece en todo tipo de looks, aportando siempre un detalle capaz de actualizar cualquier estilismo. Más allá del propio pañuelo, lo que define la tendencia es la forma de llevarlo: no existe una única manera, sino múltiples opciones que invitan a experimentar y adaptarlo a cada conjunto.

(foto pañuelos)

La marca Alexah se suma a esta tendencia con pañuelos de diseños muy coloridos y versátiles disponibles a partir de 26 euros, con estampados llamativos pensados para aportar un toque distintivo y elevar cualquier look esta temporada... ¿cuál es tu favorito?

UN CALZADO CÓMODO Y CHIC

(foto bailarinas)

Otra de las protagonistas esta temporada es la rafia, presente también en el calzado. La nueva propuesta de VIVAIA reinterpreta su estética artesanal a través de su característico tejido eco-knit ¿Nuestras favoritas? Las bailarinas con punta cuadrada Margot Malla, por 160 euros, ideales tanto para estilismos desenfadados como para más sofisticados.