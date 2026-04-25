Ana Milán enseña cómo llevar la falda recta esta primavera a cualquier edad

MADRID, 25 Abr. (CHANCE) -

Ana Milán es estilosa, simpática y, sobre todo, un referente para muchos. Su vida interesa, pero más aún las reflexiones que en los últimos años ha ido compartiendo a través de sus redes sociales, de su espectáculo 'La Vida y Tal & Friends' y ahora de su novela, 'Bailando lo quitao'. La actriz se ha convertido en todo un personaje social que también marca tendencia... como hace unos días, cuando colgó una fotografía a su perfil de Instagram con un look perfecto para esta primavera.

Sencilla y de lo más cómoda, así se retrataba Milán para sus seguidores frente al espejo luciendo un lookazo que tú también puedes recrear con facilidad ¿Qué necesitas? Dos prendas de vestir que, seguro, tienes en tu armario: por un lado una camisa vaquera y, por otro, una falda de corte midi con matices importantes.

LA FALDA DE ANA MILÁN ES IDEAL PARA SACARLE EL MÁXIMO PROVECHO A LA PRIMAVERA

La camisa denim es un básico que no falta en ningún armario, pero la de Ana Milán se lleva la palma ¿Por qué? Es de manga corta abullonada y presenta un lazo en el cuello que le aporta un toque más sofisticado. ¿La falda? Por qué no decirlo, un sueño.

La pieza es de corte recto, largo midi, en color blanco roto y su característica principal es el encaje que luce en la parte central y en el bajo. Unos detalles que no pasan desapercibidos y que elevan un look sencillo a algo súper 'chic', perfecto para cualquier plan esta primavera.

¿Cómo podemos llevar el look de Ana Milán a vuestro armario? Fácil y sencillo. Simplemente se necesita la pieza clave de su estilismo: una falda en color blanco que tenga detalles bordados para elevar el conjunto y no solo apostéis por la comodidad, también por un toque mucho más refinado. Te propones algunas ideas:

FALDA PATCHWORK CROCHET, ZARA - 27,95 EUR

Corta, cómoda y sencilla... pero igual de 'chic' para cualquier día de verano. Esta falda de tiro medio de 'Zara' con aplicación de tejido tipo crochet a contraste es ideal, además presenta el cierre con cremallera oculta en costura y es de lo más versátil para combinarla con cualquier parte de arriba fresquita.

FALDA LARGA DETALLE ENCAJE MORGAN, DE 'EL CORTE INGLÉS - 65 EUR

Si en cambio buscas algo más bohemio, esta falda larga de 'El Corte Inglés' es perfecta. Con detalle de encaje, de corte ligeramente acampanado con cintura elástica, presenta encaje guipur en la parte inferior de la falda que le aporta un toque sofisticado para todos nuestros looks primaverales.

FALDA MIDI CROCHET, DE MANGO - 59,99 EUR

De lo más elegante, esta de 'Mango' de corte midi, diseñada en crochet, con tiro de cintura regular waist presenta cierre de cremallera lateral, nos salvará de los días más calurosos de verano porque no solo irás fresquita, también cómoda.

FALDA MIDI DETALLE CROCHET, DE 'PEDRO DEL HIERRO' - 149 EUR

Algo más para el día a día, pero igual de elegante, es esta falda de 'Pedro del Hierro' de largo midi, con detalles de cortes y tiras de crochet y bajo con flores. Ideal para un 'brunch', una reunión entre amigos o simplemente para entre semana.