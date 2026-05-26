Anna Castillo convierte los leggings capri en el nuevo básico de invitada sofisticada

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Una vez más, Anna Castillo ha dado que hablar y, no, en esta ocasión no ha sido por su característica naturalidad a la hora de abordar temas personales. La actriz acudía este lunes a 'La Revuelta' junto con Macarena García, Victoria Martín y Laura Weissmahr para promocionar la serie de Movistar + 'Se tiene que morir mucha gente' con un estilismo que refleja una de las últimas tendencias relaxed de estos últimos meses y, sobre todo, la superposición de prendas.

ANNA CASTILLO SORPRENDE CON UNA COMBINACIÓN ESTILÍSTICA ARRIESGADA Y DESENFADADA

El look de Castillo respira esa sofisticación despreocupada que domina la nueva estética 'quiet glamour': sensual, minimalista y absolutamente segura de sí misma. Un minivestido negro de lunares blancos de silueta escultórica y ajustada se convertía en la prenda estrella de su conjunto.

Con escote corazón estructurado, el diseño aportaba dramatismo sutil, pero la clave la encontramos en la segunda pieza: unos leggings capri que equilibran la propuesta con una elegancia relajada.

SANDALIAS ABIERTAS QUE COMPLETAN LA LÍNEA CROMÁTICA DEL LOOK

En cuanto a los accesorios, podemos decir que juegan inteligentemente con el resto del conjunto: sandalias negras de tacón medio de líneas limpias, que prolongan la estética monocromática. Una vez más, la actriz demuestra que "menos es más" en cualquier apuesta.

Sobre el 'beauty look' elegido por Anna destaca un peinado de recogido bajo, ligeramente relajado, que aporta frescura editorial y deja que el rostro conserve protagonismo. El maquillaje -luminoso, delicado y casi imperceptible- apuesta por una piel satinada y mejillas suaves, reforzando esa idea de lujo silencioso.

Sin duda, lo más interesante del conjunto lo encontramos en el equilibrio entre la feminidad clásica del minivestido y la actitud moderna que aporta los leggings. Es el tipo de look que confirma que el verdadero impacto estilístico no siempre depende del exceso, sino de la combinación perfecta de prendas opuestas.