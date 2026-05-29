MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Belén Rueda se ha dejado ver en el programa de TVE 'La Revuelta' promocionando 'Cada día nace un listo', película que se estrena en cines el próximo 5 de junio, y lo ha hecho derrochando naturalidad. Si hay algo que caracteriza a la veterana actriz es precisamente ese estilo desenfadado que lleva por bandera cuando la ocasión se lo permite y, este jueves, ha traído una tendencia dosmilera que parece no haber quedado en el olvido.

BELÉN RUEDA RESCATA LOS JEANS DOSMILEROS MÁS NOSTÁLGICOS DE LA ÉPOCA

¿Sabes a qué nos referimos? Sí, se trata de los pantalones de tiro bajo que tanto se llevaron... ¿Cuántos años estuvieron en nuestros armarios? Ni nos acordamos, pero fueron testigos de muchas salidas y, sobre todo, marcó una época difícil de olvidar. Ahora, la intérprete los ha rescatado y defendido como nadie.

El estilismo elegido para su cita con David Broncano respiraba esa sofisticación despreocupada que solo funciona cuando la actitud hace la mitad del trabajo. Un look compuesto por camisa oversize en un gris perla de cuello abierto, mangas remangadas y una silueta relajada que transformaba una prenda básica en algo magnéticamente contemporáneo.

En esa inspiración relajada de Rueda encontramos esa intención clara de no perfeccionar demasiado el look, y precisamente ahí reside su elegancia, la que tantas veces buscamos sobrecargando los estilismos de accesorios innecesarios.

BELÉN RUEDA PRESUME DE ESTILO 'COOL SIN ESFUERZO' EN 'LA REVUELTA'

La clave de su look la encontramos en los vaqueros de corte 'bootcut' y efecto lavado, que equilibran la amplitud superior con una línea alargada y limpia. La apuesta del denim es, sencillamente, perfecta, ya que abraza la figura sin rigidez y evoca esa tendencia dosmilera que la moda actual ha recuperado con una mirada mucho más refinada.

Belén completó su look con unas sandalias abiertas en un rojo vibrante que rompían deliberadamente la neutralidad cromática y añade un guiño fresco a su apuesta. En cuanto al 'beauty look', la actriz reafirmó esa naturalidad de la que tanto presume con cabello recogido y maquillaje mínimo. Un outfit que no necesita exceso de accesorios ni artificios: funciona porque transmite espontaneidad y ese estilo "cool sin esfuerzo" que tan complicado nos parece a veces conseguir.