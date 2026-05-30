MADRID, 30 May. (CHANCE) -
Está haciendo suspirar a todos los espectadores de 'Off Campus' por su físico, pero su estilo también tiene matices que le hacen diferenciarse del resto de actores. Sí, hablamos de Belmont Cameli, el estadounidense que ha dado su salto a la fama gracias a esta serie romántica en la que nada es lo que parece. Y, ¿cómo podríamos definir su forma de vestir?
De todos es sabido que la moda no solo son prendas, tendencias y outfits con los que brillar, también es una declaración de intenciones y precisamente él juega con eso. No es que quiera lanzar mensajes a través de su vestimenta, es que consigue definir su propia personalidad a través de looks que inspiran mucho más de lo que nos pensamos.
BELMONT CAMELI JUEGA CON LAS PROPORCIONES CON UNA PALETA DE COLORES NEUTROS
El actor sabe jugar perfectamente con las proporciones de su cuerpo y esto es un punto a favor porque no todo el mundo es consciente de las prendas que le favorecen. Él, sin embargo, apuesta por las piezas amplias porque su fisionomía es corpulenta -ya lo habrás visto en la serie- y eso le permite crear looks fluidos y con caída.
En cuanto a la paleta cromática, los colores neutros y apagados -azul marino, negro o marrones intensos- son sus favoritos. Normalmente, este tipo de tonos más oscuros favorecen a las personas que tienen una piel bronceada y, en su caso, es todo un acierto, sobre todo cuando luce una imagen más refinada con trajes.
Aunque su estilo es relajado, sí que encontramos algunas imágenes en su perfil de Instagram donde podemos ver apuestas mucho más juveniles, con siluetas más ceñidas y tendencias actuales, como este total look formado por chaleco de cuello mao y maxi pantalón a juego.
BELMONT CAMELI, EL REFLEJO DE LA GENERACIÓN Z: ESTILO RELAXED Y DESENFADADO
En su día a día se viste como un joven de la Generación Z más: pantalones cargo amplios, camiseta crop top con manga relajada, sudadera oversize y gorra.
Para los photocalls, el actor confía en trajes ochenteros redefinidos bajo una mirada contemporánea: chaqueta cruzada con doble botonadura y pantalón de tiro alto. Y esta apuesta pasa por tonos oscuros, que potencian su mirada y su tono de piel, ya sea con un marrón o un 'total black'.
De su 'beauty look' podemos decir que es un hombre que juega con las texturas: lo mismo se deja ver con la piel matizada que con efecto glow. La barba siempre está presente en su rostro: más o menos recortada le aporta un toque más sofisticado y refina más sus facciones y en cuanto al peinado, melena media rizada que luce engominada o despeinada, dependiendo del momento.
El joven ha sabido en poco tiempo cómo llamar la atención, pero sobre todo cómo potenciar su cuerpo con prendas que no solo le favorecen, también le aportan esa dosis de comodidad que los actores necesitan para largas jornadas ante los focos de los medios de comunicación. Ahora que está tan presente en nuestras vidas gracias a 'Off Campus', no se nos ocurre mejor manera que tener presente su estilo para que sirva de inspiración a la hora de elaborar looks chic y con mucha personalidad.