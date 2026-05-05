Beyoncé vuelve, tras 10 años de ausencia, a la Gala MET con un vestido transparente con forma de esqueleto

La Gala MET 2026 ha logrado convertirse, sin lugar a dudas, en una de las más sorpendentes y especiales de la historia de esta fiesta. Bajo el lema 'Fashion is Art', los invitados al evento que posaron por la alfombra roja lograron sorprender con estilismos espectaculares inspirados en obras de arte, siluetas escultóricas o en famosas pinturas.

Más allá de Sabrina Carpenter, Katy Perry, Georgina (como española del evento) o Lady Gaga, entre muchas otras, Beyoncé era una de las más esperadas de la cita, ya que acudió como anfitriona junto a Nicole Kidman y la tenista Venus Williams.

Y como no podía ser de otra manera, Beyoncé fue además la encargada de clausurar la red carpet de esta noche tan especial en la que se recaudan fondos para la siguiente exposición del Museo Metropolitano de Arte.

El impresionante look de Beyoncé para la MET Gala: un esqueleto plateado y capa de plumas

Beyoncé llevaba diez años sin pisar la alfombra roja de la Gala MET. Sin embargo, para este 2026, y teniendo en cuenta el importante papel que la cantante ejercía como anfitriona, los fans de la MET y de la cantante sabían que no iba a defraudar.

La artista se decantó por uno de los estilismos más originales de la noche, protagonizado por un vestido totalmente transparente que recrea un esqueleto en tonos plateados, junto con una capa kilométrica confeccionada en plumas grises y azules, así como con una corona plateada.

Se trata de un estilismo obra de Olivier Routsteing, exdirector de Balmain y quien además ya es de confianza para la intérprete de 'Single Ladies'. Pero el look no ha sido lá única sorpresa de la cantante, ya que Beyoncé no ha llegado sola a la alfombra roja de la MET Gala 2026, sino que ha venido junto a su hija mayor Blue Ivy, de quien además es inseparable, así como de su marido, Jay-Z.

El debut de Blue Ivy en la Gala MET 2026

La hija de Beyoncé, Blue Ivy, en absoluto robó protagonismo a su madre pero, sin duda, apostó por un look muy cool y cargado de estilo: un vestido de corte princesa, con cuerpo ceñido, escote en caja con tirantes y falda abullonada con cola. Asimismo, como uno de los toques diferenciadores del outfit, la joven se decantó por unas gafas de sol, así como por una bomber y unos zapatos Jimmy Choo de cristales.