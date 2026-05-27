MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Este martes 26 de mayo se celebró en Madrid la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Música y multitud de rostros conocidos de este ámbito se dejaron ver ante los medios de comunicación derrochando estilo y, también, rindiéndose ante las últimas tendencias. Chanel Terrero ha sido una de las que más ha destacado: su apuesta estilística confirma que la superposición de prendas también es válida en primavera.

CHANEL SE RINDE ANTE LA SUPERPOSICIÓN DE PRENDAS EN LOS PREMIOS DE LA ACADEMÍA DE LA MÚSICA

Combinando elegancia contemporánea con un aire urbano muy sofisticado, la pieza protagonista del look de la cantante es una blazer estructurada en tejido denim claro, con hombros marcados y botones joya dorados, de corte entallado que estilizaba su silueta y creaba un contraste interesante entre lo clásico del blazer y la informalidad del vaquero.

Debajo, la artista apostaba por un vestido camisero blanco de líneas limpias y volumen suave en las mangas. Una prenda que añadía frescura y luminosidad al conjunto, además de equilibrar la fuerza visual de la americana denim.

¿La clave de su 'lookazo'? La superposición de ambas piezas generaba un efecto moderno, una tendencia a la alza que se consigue jugando con capas y proporciones de manera elegante, como hizo la artista en esta gala tan especial.

CHANEL RECURRE A UN 'BEAUTY LOOK' SENCILLO, PERO CARGADO DE PERSONALIDAD

Los complementos apoyaban el carácter femenino del look: pendientes de aro metálicos en gran tamaño, que aportaban brillo y personalidad sin recargar. En cuanto al 'beauty look', Chanel no se complicó, recurrió a un moño alto que dejaba el rostro despejado, mientras que algunos mechones sueltos añadían un aire desenfadado.

El conjunto lo completó con unas sandalias blancas minimalistas de tacón fino, que estilizaban su figura y mantenían la armonía cromática del look. En términos generales, se trata de un estilismo con el que la artista transmitía seguridad, modernidad y demostraba que la estética de superponer capas puede ser también una opción perfecta de alfombra roja.