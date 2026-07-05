La camiseta de Manu Carrasco en su concierto de Sevilla es ancha, favorecedora y cuesta menos de 9 euros

MADRID, 5 Jul. (CHANCE) -

Si hay alguien que cuida sus apariciones en todos sus conciertos, ese es Manuel Carrasco. El artista ha sorprendido a sus espectadores en los últimos años con apuestas que reflejan esa personalidad libre y etérea que también sentimos en sus canciones... y lo hace con un gusto de lo más exquisito: prendas ligeras y con movimiento en la parte superior y pantalones rectos o ceñidos para potenciar su figura.

LA APUESTA DE MANU CARRASCO EN SEVILLA: OVERSIZE, VERSÁTIL Y DE INSPIRACIÓN CASUAL

Hace unos días, el cantante actuaba en Sevilla y lo hacía con una camiseta que reúne estas características de las que hablamos: silueta oversize en tejido canalé y tonos tierra, una elección perfecta para firmar una noche de directo inolvidable.

(foto manu carrasco sevilla)

La camiseta pertenece a la colección de C&A y con ella demostraba que una prenda básica, versátil y de inspiración casual puede convertirse en la protagonista de un look con personalidad. El modelo, de tejido jersey ligero con efecto deslavado sin mangas, es perfecto para cualquier plan de verano porque nos proporciona la comodidad y transpirabilidad necesaria en los meses más cálidos.

MANU CARRASCO SE RINDE ANTE PRENDAS FLUIDAS Y LIGERAS EN SUS ÚLTIMOS CONCIERTOS

¿Cómo lo combinó Carrasco? Eligió un look desenfadado formado por un pantalón vaquero en color negro de pantalón con pernera ancha que completó con unas botas cowboy en tono nude, perfectas para realzar su figura gracias al sutil tacón que presentan.

El artista, que volvió a colgar el cartel de entradas agotadas tanto en Sevilla como Madrid, se está dejando ver en estos conciertos con una estética mucho más vanguardista y contemporánea: un corte de pelo más pronunciado con efecto despeinado. Para su concierto en la ciudad hispalense apostó además por unas gafas de sol con lentes grises que le aportaban ese toque más chic al outfit completo.