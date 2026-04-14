La chaqueta de Josie que reinterpreta la sastrería masculina es una oda a la elegancia nocturna

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Además de ser uno de los rostros conocidos que más aura desprende cada vez que le vemos en pantalla, Josie es una declaración de estilo en sí mismo. Su presencia en cualquier evento es única, esperada y aclamada por unos seguidores que se inspiran con sus looks. Derrochar elegancia no es fácil, pero él siempre sabe cómo hacerlo.

En esta ocasión, el diseñador ha recordado a través de su perfil de Instagram un look cautivador que reúne lo que tantos buscamos: sofisticación y elegancia a partes iguales. Y él lo ha conseguido con un traje que redefine la sastrería masculina por completo.

JOSIE TIENE LA CHAQUETA MÁS 'CHIC' -Y ELEGANTE- QUE DESAFÍA LA SASTRERÍA TRADICIONAL

Una lección magistral de elegancia con carácter que eligió para la primera edición de los Premios 'Hola Fashion' y que ha rescatado para demostrar que la sastrería clásica se reinventa con códigos inesperados. Su traje, de un blanco roto impecable, se aleja del convencionalismo gracias a una chaqueta de inspiración oriental con cierres tipo lazos que sustituyen a los botones tradicionales ¿El resultado? Una silueta pulida y casi escultórica.

Bajo la chaqueta, el negro asoma estratégicamente -con un top semitransparente en tejido de gasa- en el cuello alto, creando un contraste rotundo que eleva el conjunto y le aporta profundidad visual. Este juego cromático, tan simple como efectivo, convierte el look en algo más que un traje formal: una declaración de estilo consciente, donde cada elemento está pensado para dialogar con el siguiente.

JOSIE NOS SIGUE ENSEÑANDO A JUGAR CON LA MODA CON ESTRUCTURAS ÚNICAS EN PIEZAS CONVENCIONALES

Sus icónicas gafas de sol, con las lentes ligeramente tintadas, añaden un aire enigmático que refuerza su presencia... y es a eso precisamente a lo que nos tiene acostumbrados Josie: a jugar con la moda.

En cuanto al pantalón del traje, de corte recto y caída fluida gracias a su tejido en viscosa, prolonga la verticalidad del conjunto y estiliza la figura con naturalidad. En resumen, se trata de un estilismo que demuestra que el blanco, cuando se trabaja con precisión y actitud, puede ser tan poderoso -y magnético- como el negro más absoluto.