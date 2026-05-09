La chaqueta napoleónica vuelve a conquistar la moda en 2026

MADRID, 9 May. (CHANCE) -

Botones dorados, hombros estructurados, bordados ornamentales y siluetas de aire imperial. La estética militar vuelve a imponerse esta temporada y lo hace recuperando una de las piezas más teatrales y sofisticadas del vestuario histórico: la chaqueta napoleónica.

Lo que durante años parecía reservado al vestuario cinematográfico reaparece ahora en pasarelas, colecciones cápsula y estilismos urbanos que dominan el street style. Firmas como Balmain o Alexander McQueen ya habian reinterpretado esta estética en sus colecciones, mientras que marcas low cost apuestan por versiones más minimalistas y versátiles. El objetivo es claro: transformar la inspiración imperial del siglo XIX en una pieza contemporánea capaz de elevar cualquier look.

DE NAPOLEÓN A LAS PASARELAS

Aunque esta prenda nunca ha desaparecido por completo, la moda la ha reinterpretado constantemente a lo largo de las décadas. Su origen se encuentra en los uniformes militares franceses de principios del siglo XIX, caracterizados por siluetas entalladas, cuellos altos, botones metálicos que transmitían poder y autoridad.

Su resurgimiento se ha intensificado en las últimas temporadas gracias al auge del power dressing. Después de años dominados por el minimalismo —sin que este llegue a desaparecer— la moda vuelve a abrazar el exceso decorativo y las prendas con personalidad. Diseñadores como Jonathan Anderson ya habían anticipado esta tendencia en colecciones donde la teatralidad y la construcción de la silueta recuperaban protagonismo.

CÓMO LLEVARLA DE LA MANERA MÁS ESTILOSA

Lejos de los estilismos estrictamente formales, la chaqueta napoleónica se combina ahora con prendas básicas que equilibran su fuerza visual. Vaqueros rectos, camisetas blancas o vestidos sencillos ayudan a convertirla en la protagonista absoluta del outfit.

También triunfan las versiones más relajadas, confeccionadas en tejidos ligeros, con cortes cropped o acabados menos rígidos que facilitan adaptar la tendencia al día a día. Para la noche, en cambio, destacan los modelos más fieles a la inspiración original, con terciopelo, aplicaciones metálicas y hombreras marcadas.

La clave está en el contraste: una prenda histórica se reinventa desde una perspectiva urbana y contemporánea, recuperando ese carácter icónico que ya conquistó el armario de los 2000.

En un momento en el que la moda apuesta de nuevo por piezas llamativas y cargadas de identidad, la chaqueta napoleónica se consolida como uno de los grandes regresos de la temporada. Más que una tendencia pasajera, representa el retorno de la teatralidad y del vestir entendido como una auténtica forma de expresión.

ENCUENTRA TU FAVORITA

Esta chaqueta entallada con botones dorados y silueta estructurada reinventa la estética militar desde una versión más minimalista y sofisticada. Perfecta para combinar con vaqueros rectos o prendas básicas y convertir cualquier look en un estilismo elegante y contemporáneo. ZARA (Precio: 49,95 €)

Esta prenda cruzada de inspiración imperial confeccionada en algodón y decorada con abalorios metálicos, recuerdan a los uniformes históricos franceses. Una pieza llamativa y teatral ideal para elevar looks de noche o estilismos más clásicos. Parfois-El Corte Íngles (Precio: 59,99€)

Para una ocasión más especial esta chaqueta de cuello tira y botones joya que apuesta por una reinterpretación más refinada de la tendencia napoleónica. Su diseño recto y sus detalles ornamentales la convierten en una opción versátil para llevar tanto de día como de noche. Mango (Precio:79,99 €)

Por último esta cazadora denim reinterpreta la tendencia militar desde una estética más relajada y urbana. Su silueta estructurada y los detalles decorativos aportan personalidad sin perder versatilidad, convirtiéndola en una opción perfecta para combinar con básicos y elevar cualquier look diario. Renatta&Go (Precio: 49,95 €)