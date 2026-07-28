Dulceida y Alba Paul volverán a casarse: así es el anillo de compromiso con el que han anunciado la noticia

MADRID, 28 Jul. (CHANCE) -

Su relación comenzó en 2014, dos años más tarde se dieron por primera vez el 'Sí, quiero' en la playa de Sitges (Barcelona) y tras un parón en 2021, Dulceida y Alba Paul volvían a gritar a los cuatro vientos su amor en 2023. Ahora, la pareja ha anunciado a través de sus redes sociales que volverán a celebrar su amor con una segunda boda: "Sí quiero, SIEMPRE!!!".

LA SEGUNDA BODA DE DULCEIDA Y ALBA PAUL VOLVERÁ A TENER COMO TELÓN DE FONDO EL MAR

Según publicaba 'Divinity' hace unos meses, la pareja de influencers tiene pensado darse este segundo 'Sí, quiero' en la Costa Brava el próximo 11 de septiembre, sin embargo ellas no han desvelado ningún detalle todavía. Lo único que es evidente es la gran ilusión que ambas comparten:

@dulceida

"La mujer más afortunada del mundo y no por el anillo si no por la que me lo ha regalado, te quiero y estoy súper nerviosa por volver a celebrar el amor con el mar de fondo", escribía Dulceida en su post, confirmando que el enlace volverá a tener al mar de fondo como protagonista.

EL ANILLO DE COMPROMISO: FINO, CON PIEDRAS INCRUSTADAS Y UNA PIEDRA CENTRAL

En cuanto al anillo que vemos a las imágenes, tiene un diseño elegante y delicado, presenta un aro fino decorado con pequeñas piedras incrustadas a lo largo de la parte visible de la banda y en el centro destaca una piedra redonda transparente que capta la luz y se convierte en el principal punto de atención. Alrededor de la piedra central, pequeños brillantes realzan su tamaño y aportan un aspecto más luminoso.

@dulceida

Se trata de un diseño de estilo clásico y atemporal que transmite elegancia con el que Dulceida puede volver a presumir de amor junto a su mujer. Un anillo de líneas limpias y acabados cuidados, perfecto para simbolizar el compromiso de la pareja con un estilo discreto, pero lleno de significado.