El estilismo de Andrew Garfield en Nueva York revive el espíritu ochentero sin apenas esfuerzo

MADRID, 30 Jul. (CHANCE) -
Le vimos hace unas semanas en Wimbledon y ahora en Nueva York con motivo del estreno de su nueva película, 'El árbol mágico lejano', junto a Claire Foy, que llegará a los cines el próximo 21 de agosto. Haciendo gala de su incuestionable elegancia, el actor apostaba por un traje de corte oversize que no ha pasado desapercibido entre sus admiradores.
UN TRAJE DE INSPIRACIÓN OCHENTERA QUE ANDRE GARFIELD LUCE EN NUEVA YORK
El estilismo, firmado por Vivienne Westwood, está compuesto por chaqueta cruzada y pantalón ligeramente acampanado de inspiración ochentera. En color topo, estas piezas se caracterizan por su estructura remarcada y por esa caída limpia que estiliza sin apenas esfuerzo.
Por un lado, la americana presenta unas hombreras marcadas, solapas de muesca y doble botonadura que se ha convertido en una de las tendencias más demandadas en los últimos tiempos. El pantalón por su parte destaca por una pernera amplia ligeramente acampanada que estiliza la parte inferior de la figura.
'MENOS ES MÁS' TAMBIÉN EN LA SASTRERÍA MASCULINA: ANDREW GARFIELD COMPLETA SU LOOK CON CAMISA FLUIDA
Lejos de apostar por accesorios como una corbata, el actor quiso mostrar una imagen mucho más relajada que neutralizaba el carácter serio del traje con una camisa fluida con estampado que lució desabrochada.
Pero si hay algo que llama especialmente la atención es su 'beauty look': su característica melena castaña, peinada hacia atrás con un marcado efecto volumen, aportaba fuerza y personalidad al conjunto. La barba, por su parte, equilibraba el resultado con un aire desenfadado, aunque cada elemento de su imagen estaba cuidadosamente estudiado.