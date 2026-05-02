Eugenia Martínez de Irujo invita a vivir la primavera "con ese toque hippie que a mí siempre me ha apasionado"

MADRID, 2 May. (CHANCE) -

Los sueños se cumplen. Eugenia Martínez de Irujo jamás pensó que sus pinturas formarían parte de una firma de ropa y, mucho menos, que se lucirían en diseños pensados para vivir la primavera con espontaneidad, alegría y feminidad. Ahora, este sueño se ha materializado y no puede estar más feliz.

Antik Batik ha presentado 'FELICITÁ', una colección cápsula -en colaboración exclusiva con Eugenia Martínez de Irujo- concebida como una oda a la alegría que toma su energía de las pinturas florales creadas por la aristócrata española. Diseños que han sido reinterpretados como bordados ricos e intrincados y que se han convertido en el hilo conductor de una colección en la que cada pieza parece atrapar una chispa de vida, un estallido de color o una sonrisa fugaz.

"ES UN ORGULLO INMENSO Y UNA MAGIA ABSOLUTA", ASEGURA EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO TRAS SU COLABORACIÓN CON ANTIK BATIK

"Formar parte de esta marca, que ha sido de mis favoritas de toda mi vida, es para mí un verdadero sueño", nos asegura en exclusiva Eugenia. "Sentir que mujeres van a tener mis pinturas bordadas en la ropa que van a vestir es un orgullo inmenso y una magia absoluta", añade emocionada.

Y no es para menos. Esta colección es "muy alegre, con mucho color para todo tipo de mujeres, pero especialmente para las que se sienten muy libres y con ese toque hippie que a mí siempre me ha apasionado", explica la propia Eugenia. Una propuesta que "se ha hecho con toda la pasión y cariño del mundo", añade.

'FELICITÁ' se compone de 22 piezas de 10 familias diferentes en las que predominan siluetas fluidas, alegres y femeninas: faldas lujosamente bordadas combinadas con su chaleco a juego, bolsos bordados, crop tops radiantes y faldas largas de capas, chalecos bordados a mano inspirados en la icónica prenda de la madre de Eugenia, un sarouel de color atrevido o vestidos largos... lo tiene todo para que disfrutes de todos los planes esta primavera.

EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO REINTERPRETA EL ESTAMPADO FLORAL POR BORDADOS CON HISTORIA

Eso sí, nuestro favorito es este dos piezas que destila una elegancia etérea con un guiño contemporáneo. Un conjunto formado por top estructurado y falda larga, confeccionado en tejido ligero que parece flotar alrededor del cuerpo y que es ideal para disfrutar al máximo estos días primaverales y, sobre todo, cualquier celebración.

Su silueta es femenina y precisa, ya que el top se ajusta suavemente a la cintura y se abre en un ligero volante, mientras que la falda cae en línea fluida hasta rozar el suelo, generando un movimiento casi hipnótico.

EL BORDADO FLORAL ES EL PROTAGONISTA DE LA COLECCIÓN DE ANTIK BATIK X EUGENIA MARTÍNEZ DE IRUJO

Sin embargo, como ya veníamos avisando, el verdadero protagonista es el bordado floral multicolor que recorre toda la prenda como un jardín en plena eclosión. Tonos vibrantes de fucsia, naranja, azul y verde se entrelazan sobre una base translúcida que aporta profundidad y textura. Un juego cromático que convierte el look en una pieza artística y sofisticada pero con una frescura juvenil que escapa de cualquier exceso de formalidad.

Una colaboración mágica para la Duquesa de Montoro, quien pone en valor a Gabriella Corsete, diseñadora y creadora de la firma, porque "es una maravillosa mujer y persona increíble con la que enseguida conecté" y que siempre pone en valor "todos los bordados a mano y la parte artesanal que hay que conservar y que es tan importante que jamás se pierda".