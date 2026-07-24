MADRID, 24 Jul. (CHANCE) -

Tras proclamarse campeones del Mundial de Fútbol 2026, Ferran Torres y Pedro Porro volvieron a acaparar titulares al recibir un regalo muy especial de Under Armour, firma de la que son embajadores: unos anillos personalizados de oro macizo, engastados con piedras preciosas y grabados con la inscripción 'World Champions'.

A esta exclusiva joya se sumó la que recibieron todos los integrantes de la selección española, así como el seleccionador Luis de la Fuente, por parte de la FIFA. Una edición limitada de 2.026 anillos, de los que 30 fueron entregados a los jugadores y a Luis de la Fuente, mientras que el resto está a la venta por un precio de 12.000 dólares.

El anillo diseñado por la FIFA está elaborado en oro de 18 quilates e incorpora 89 diamantes y 36 zafiros. Fabricado en Suiza, luce el trofeo de la Copa Mundial y está personalizado con el nombre del equipo campeón, convirtiéndose en una pieza de coleccionista que conmemora el histórico triunfo de España.

NI EL ORO DE LA FIFA NI EL REGALO DE UNDER ARMOUR: EL ANILLO DE FERRAN TORRES QUE HA DESATADO LAS ESPECULACIONES

Sin embargo, solo una imagen en redes sociales ha bastado para sorprender a los aficionados. Ni el exclusivo anillo de Under Armour ni el de la FIFA: Ferran Torres ha dejado ver en sus stories una joya hasta ahora desconocida, protagonizada por una estrella que, aunque ha pasado prácticamente desapercibida, todo apunta a que hace un guiño a la segunda estrella conquistada por España en este Mundial.

Disfrutando al máximo de unas merecidas vacaciones junto a su gran amigo Marcos Llorente, el futbolista publicó una instantánea en la que ambos aparecían relajándose mientras compartían una de sus grandes aficiones: saborear, con la mejor compañía, un buen vino. Fue precisamente en esa imagen, mientras Ferran sostenía su copa, donde se pudo apreciar este llamativo anillo, un detalle que no ha tardado en despertar la curiosidad de sus seguidores.

Por el momento se desconoce el origen de la pieza, pero pasa a engrosar la colección de joyas conmemorativas del delantero, que ya cuenta con los exclusivos anillos recibidos de Under Armour y de la FIFA como reconocimiento al triunfo de la selección española en el Mundial.