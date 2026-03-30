Flores, muchas flores: el estampado más antiguo de la historia que sigue predominando en primavera

MADRID, 30 Mar. (CHANCE) -

¿A quién no le apetece divertirse esta primavera con estampados florales en nuestras prendas de ropa? Sí, como lees. Sabemos que este tipo de estampados está muy visto, pero es un clásico que nunca falla y que sigue predominando en las últimas colecciones. Da igual cuánto tiempo pase, el color y el movimiento que aporta es incuestionable y esta primavera nos invita a salir de nuestra zona de confort sin apenas esfuerzo.

Un estampado floral con muchos años de historia que sigue predominando en primavera

Las flores llevan presentes en la industria de la moda desde hace muchísimos años. Primero en Asia, China, e India donde las técnicas de estampación teñido permitían representar las flores con gran detalle. Por aquel entonces, no solo eran diseños decorativos, también representaban la naturaleza y la vida.

No fue hasta los siglos XVII y XVIII cuando se consolidó en Europa gracias a la importanción de telas desde la India y con la Revolución Industrial, la producción textil se mecanizó y esto permitió que este tipo de estampados fueran más accesibles para las distintas clases sociales. Desde entonces, ha estado con nosotros.

Las flores pequeñas derrochan elegancia, mientras que las grandes aportan un aire más audaz

Al vestirlo transmitimos sensaciones positivas: frescura, naturalidad y vitalidad. Es un estampado que está asociado a los meses más cálidos porque es cuando más apostamos por prendas coloridas, fluidas, con movimiento... y, por qué no decirlo, cuando más estamos fuera de casa disfrutando del buen tiempo.

Dependiendo del tamaño y el tipo de flores, este estampado puede generar diferentes impactos visuales: los pequeños tienen a ser discretos y elegantes, mientras que las flores grandes y más coloridas llaman más la atención y aportan un aire más audaz y expresivo. Además, debemos tener en cuenta que los motivos más densos y oscuros estilizan la figura, mientras que los grandes y contrastados amplían visualmente algunas zonas del cuerpo.

Este estampado está asociado al romanticismo e incluso a la nostalgia, pero actualmente se ha vuelto completamente versátil: aparece en todo tipo de prendas, en todos los tamaños, en multitud de colores y también lo lucimos en todas las épocas del año.

Charo Ruiz, la última en introducir este estampado en su colección

La última diseñadora en introducir este estampado en su colección ha sido Charo Ruiz, que ha presentado 'Tropic Bliss', una propuesta que se sumerge en la exuberancia de un jardín tropical en plena floración para reinterpretar la esencia ibicenca desde una mirada vibrante y luminosa. Flores, color y movimiento se convierten en los ejes de una colección que celebra una feminidad fresca, libre y profundamente conectada con la naturaleza.

Las siluetas fluyen con ligereza a través de vestidos vaporosos que acompañan el movimiento del cuerpo, piezas que se ajustan con delicadeza resaltando la figura y conjuntos que combinan tops estructurados con pantalones y faldas amplias. En esta línea, detalles como cuerpos fruncidos, escotes realzados con puntillas caladas, lazos sutiles, mangas abullonadas y volantes etéreos dinamizan cada diseño y refuerzan el vínculo con el saber hacer de la firma.

La paleta cromática es impresionante porque refleja la vitalidad de la inspiración: el negro, el blanco y el amarillo -tonalidades imprescindibles en cualquier verano- se establecen como colores base sobre las que florecen estampados tropicales llenos de energía. Estos conviven con matices vibrantes y luminosos que evocan la riqueza de un paisaje exuberante, creando un equilibrio entre frescura y sofisticación. El resultado es una colección que captura la alegría, la luz y el espíritu libre de Ibiza, pilares fundamentales del universo creativo de Charo Ruiz.