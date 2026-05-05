MADRID, 5 May. (CHANCE) -

En la Gala MET 2026 el acento español lo ha puesto Georgina Rodríguez. La modelo ha sido la única representante española pero, sin duda, su estilismo para el evento ha logrado sorprender por diversas razones.

Se trata de la primera ocasión que la de Jaca pisa esta red carpet y hay quien relaciona esta invitación con la estrecha relación que Georgina podría tener con Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, con quien ha coincidido en varias ocasiones.

Cumpliendo con la temática de la gala de este año, construida bajo el lema 'Fashion is Art', Georgina Rodríguez se ha convertido en lo que podría ser una auténtica escultura católica.

Georgina Rodríguez elige un 'look' impresionante para su debut en la Gala MET 2026

La religión es una forma más de arte y eso, sin duda, ha sido algo que Georgina ha querido expresar con su estilismo. La pareja de Cristiano Ronaldo, además, siempre ha mostrado públicamente su fe católica y, esta vez, ha confiado en el poder de la moda para seguir dándole visibilidad.

La modelo ha confiado en Ludovic de Saint Sernin para su look de la MET Gala 2026, compuesto por un vestido satinado con escote en pico con encajes, cuerpo ceñido con bordados florales, falda con cola XL y un velo azul a tono. Mientras que en la mano, como accesorio, ha llevado un rosario de Chopard, valorado en 8 millones de dólares y elaborado en oro blanco, diamantes y perlas que, sin suda, se ha convertido en un elemento clave del estilismo de la española en esta noche tan especial.

El importante significado del rosario de Georgina Rodríguez en la Gala MET 2026

Para Georgina, el rosario que ha lucido en la MET Gala 2026 está cargado de significado, no solo por su fe católica, sino porque tal y como la modelo ha mostrado en Instagram, se trata de una joya totalmente personalizada para ella.

En uno de sus últimos posts en esta red social, Georgina Rodríguez ha mostrado con detalle el rosario y el grabado personalizado que tiene, en el que se puede leer: "Georgina, Cristiano, Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina, Bella Esmeralda" y, por último, "Ángel", que es el hijo que falleció durante el parto en abril de 2022.

Con esta joya, una vez más, la modelo demuestra que para ella lo más importante siempre será su familia junto a Cristiano Ronaldo.