Henar Álvarez consagra el mono denim como la pieza cómoda -y más deseada- de la temporada

MADRID, 14 Abr. (CHANCE) -

Henar Álvarez se dejaba ver este lunes en 'La Revuelta' para promocionar 'Al cielo con ella' -que, por cierto, poca promoción necesita ya que es un formato que está teniendo el respaldo del público- y demostró que la sencillez no solo es una actitud, también una forma de estilo. Lo hizo con un mono denim que todas deberíais tener de fondo de armario porque reúne comodidad, sofisticación y, sobre todo eso, sencillez.

El look elegido para su charla con David Broncano destilaba naturalidad por sí solo, pero de una manera afinada. Sin duda, su outfit demostraba que lo utilitario se convierte en declaración de estilo con una sola pieza que también estiliza.

HENAR ÁLVAREZ DERROCHA NATURALIDAD Y SENCILLEZ CON UN MONO VAQUERO ENTALLADO

La protagonista apostó por un mono vaquero entallado, de manga corta y cierre frontal, que abraza la silueta con precisión sin perder comodidad. El denim -en un azul clásico efecto lavado- aporta ese aire atemporal que nunca falla y que siempre nos saca de apuros, mientras que el corte ceñido realza una estética desenfadada con un guiño contemporáneo.

Los accesorios juegan un papel sutil pero decisivo en este look: pendientes de aro dorados que iluminan el rostro y pulseras de tela apiladas que aportan textura y personalidad.

En cuanto al 'beauty look', lució melena suelta y con movimiento, que reforzaba una imagen fresca y espontánea, en perfecta armonía con la actitud sonriente y segura que proyecta siempre la presentadora de televisión. Incluso los tatuajes funcionaban como extensión del estilismo, integrándose como elementos de carácter que rompían la uniformidad del denim.

¿De calzado? Unas zapatillas de ante en tono beige que equilibraban el conjunto con un toque casual y terrenal, alejándose deliberadamente de cualquier exceso de sofisticación. Esto es lo bueno del denim: existen pocos tejidos y tonos que no combinen con él.

¿POR QUÉ EL MONO DENIM ES UNA DE LAS MEJORES OPCIONES PARA PRIMAVERA?

El contraste entre la estructura del mono y la relajación del calzado creaba un diálogo moderno entre lo pulido y lo cotidiano. En definitiva, un estilismo que celebra la autenticidad, donde el mono parece elegido no solo para vestir, sino para contar una historia de confianza y estilo sin esfuerzo.