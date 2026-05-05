El homenaje al arte y la poesía con el que Anne Hathaway deslumbró en la Met Gala 2026

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Hay eventos importantes en el mundo de la moda y luego está la Met Gala. El primer lunes de mayo, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se convierte año tras año en la alfombra roja más importante y esperada de la industria, donde celebridades, estilistas y diseñadores compiten por crear el look más impactante de la noche.

'Fashion is art' -la moda es arte- es el dress code que ha marcado esta edición 2026, una temática que proponía entender la moda no como ropa, sino como una forma artística en sí misma. Aquí la misión era clara: convertir el cuerpo en un lienzo.

Heidi Klum, Rihanna, Hailey Bieber, Georgina Rodríguez y Beyoncé, entre otras, han sido algunas de las 'celebrities' que han reinterpretado y pisado la alfombra roja. Sin embargo, pocas entendieron la temática tan bien como Anne Hathaway.

La actriz, que atraviesa uno de los momentos más sólidos y mediáticos de su carrera con las promociones internacionales de 'El Diablo Viste de Prada 2' y 'Mother Mary', ha vuelto a ser una de las grandes protagonistas.

UN VESTIDO INSPIRADO EN POESÍA, ARTE CLÁSICO Y PAZ

Para la gala, Hathaway apareció con un impresionante diseño personalizado de Michael Kors Collection, creado en colaboración con el reconocido artista estadounidense Peter McGough. Y aquí es donde el look deja de ser simplemente un vestido bonito y entra directamente en territorio museo.

La pieza, confeccionada en seda Mikado negra, funcionaba como un enorme lienzo arquitectónico. El corsé con escote pronunciado aportaba estructura, mientras que la falda de volumen escultórico servía como superficie para las ilustraciones pintadas completamente a mano por McGough.

La inspiración detrás del diseño nació de un lugar bastante inesperado para una alfombra roja: el poema 'Oda a una urna griega' de John Keats, escrito en 1819. La paz, la belleza y la armonía han sido conceptos centrales tanto del poema como de la estética visual del vestido.

EL SIMBOLISMO ESCONDIDO EN CADA DETALLE

Los dibujos monocromáticos del vestido evocaban las antiguas urnas griegas presentes en las colecciones del propio Metropolitan Museum. En la parte frontal aparecían palomas, motivos florales y manos extendidas, mientras que la parte trasera revelaba una gigantesca diosa de la paz pintada sobre la cola del vestido.

El vestido cambiaba completamente según el ángulo desde el que se mirara. De frente parecía una pieza gráfica contemporánea y, de espaldas, una pintura clásica monumental. Peter McGough definió el diseño como "arte en movimiento", y la frase resume perfectamente el resultado final.

EL SENCILLO BEAUTY LOOK

Otro acierto absoluto fue el beauty look elegido. Cuando un vestido tiene semejante carga visual, intentar sobrecargarlo suele ser un gran error. Sin embargo, esta vez no fue así. El peinado recogido ultra pulido dejaba respirar el escote y el impresionante collar de alta joyería de Bulgari en oro amarillo y diamantes era el detalle perfecto.

El maquillaje se mantuvo elegante y limpio, mientras que los accesorios negros minimalistas ayudaban a mantener el foco en lo verdaderamente importante: la narrativa artística del vestido.

Así, Anne Hathaway apostó y acertó con su vestido, con el cual construyó una pieza con historia, simbolismo y coherencia estética real, convirtiéndose en uno de esos estilismos que nunca olvidaremos del universo Met Gala.