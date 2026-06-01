Hudson Williams rompe con los códigos tradicionales: el traje que demuestra el nuevo 'tailoring' masculino

MADRID, 1 Jun. (CHANCE) -

Hay actores que entienden un photocall como una extensión de su personaje, y luego está Hudson Williams, que en los Canadian Screen Awards 2026 convirtió el 'tailoring' clásico masculino en una declaración de magnetismo contemporáneo. Acompañado por sus padres y su pareja, el intérprete recibió el premio a Mejor Artista Principal por la serie dramática 'Más que rivales', (Heated Rivalry). Un día de lo más especial para el que apostó por un estilismo equilibrado de elegancia relajada, alejándose así del formalismo habitual de este tipo de eventos.

El joven apareció ante las cámaras enfundado en un traje de dos piezas en marrón chocolate, una elección cromática mucho más sofisticada que el tradicional negro de alfombra roja, con la que demostró que está al día en las últimas tendencias.

EL TRAJE DE HUDSON WILLIAMS DESAFÍA LOS PATRONES CLÁSICOS DEL TRAJE MASCULINO: SATÉN Y LUMINOSIDAD A PARTES IGUALES

La americana, de solapas satinadas y hombros suavemente estructurados, le aportaba un aire setentero, mientras que el pantalón, de caída amplia y recta, alargaba visualmente su figura ¿El resultado? Una impecable sastrería fluida que demuestra que el corte relaxed del que tanto se está hablando este año también aporta un aire elegante.

Sin embargo, la verdadera clave es este estilismo estaba en la camisa de satén marfil, lucida deliberadamente desabotonada hasta el pecho ¿Satén? Sí ¿Con traje? Un rotundo sí. El brillo líquido del tejido contrastaba con la sobriedad mate del traje, creando un juego de texturas inmejorable.

HUDSON WILLIAMS, UNA ENTRELLA EMERGENTE FUERA DEL CAMPO DE LA RIGIDEZ MASCULINA

En cuanto a los accesorios elegidos por el actor, destaca un collar de cadena fina con colgante, junto a unos pendientes discretos, que introducían una dosis de glamour moderno sin caer en el exceso, reforzando una imagen masculina cada vez más abierta a la joyería como elemento de identidad.

Williams proyectó exactamente lo que representa este momento de su carrera profesional: una estrella emergente que es plenamente consciente de su atractivo, pero que todavía se encuentra fuera del campo de la rigidez que suele acompañar a los rostros conocidos más consolidados en la industria.