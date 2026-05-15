Ideas de última hora para vestir de chulapos y chulapas este San Isidro con prendas versátiles

MADRID, 15 May. (CHANCE) -

Este 15 de mayo se celebra San Isidro en Madrid y a muchos nos ha pillado el toro. Verbenas, romerías y diversos espectáculos que inundarán las calles de las localidades de la comunidad con multitud de personas dispuestas a disfrutar por todo lo alto de esta fiesta castiza. Ahora bien, ¿a ti también te ha pillado el toro y no sabes cómo vestir en un día tan especial? Tranquil@ porque no necesitas un traje de chulap@ para este día, nosotros te damos los trucos para que no desentones.

El traje de chulapa tradicional es largo, entallado hasta la cadera, con volante en el bajo, la cabeza está cubierta con un pañuelo anudado en el cuello y en los hombros se luce un mantón. Por su parte, los hombres visten con gorra, pañuelo al cuello, camisa, chaleco, pantalones y zapatos negros... y, ¿cómo podemos recrear estos estilismos si ya no tenemos tiempo?

Seguro que tienes un vestido en casa que encaja a la perfección con la descripción del traje de chulapa. Además, no es necesario que lleves todos los complementos: puedes ahorrarte el mantón y apostar solo por el pañuelo, un accesorio que todos tenemos en nuestro armario. En cuanto a ellos, todavía más fácil: un chaleco, camisa blanca y un pantalón oscuro... y si eres atrevido, combínalo también con un pañuelo al cuello o una gorra tipo boina. Estas son las ideas que te proponemos:

VESTIDOS Y 'DOS PIEZAS' PERFECTOS PARA VESTIR DE CHULAPA

¿Un vestido o un 'dos piezas'? Da igual, lo importante es que vayas cómoda. Este vestido largo de Kiabi, de punto grueso, tirantes finos ajustables, escote en 'V' y estampado de lunares all-over es perfecto para estas fechas. Si en cambio, buscas algo más sofisticado que te sirva para más ocasiones, el vestido Candela Midi de Miphai es ideal: está confeccionado en viscosa, con estampado de flores, destaca por su cuello halter, pliegues que caen hasta la cadera y una la falda incorpora solapa y flecos en color marfil.

Primaveral, súper favorecedor y cómodo este 'dos piezas' de Susmies es, sencillamente, impecable: top tipo bufanda multiposición y pantalón fluido de tiro bajo en tejido blanco con estampado floral a tono.

En cuanto al calzado, ya sabes: se trata de apostar por algo que nos vista, pero al mismo tiempo nos resulte cómodo y para ello, estas sandalias de tacón con anillo de 'Charles & Keith' se convertirán en nuestras mejores aliadas. Unas alpargatas, como las de la marca Abarca, también son buena idea para completar nuestros looks.

Como complementos, no nos imaginamos nada mejor que este sombrero de Zahati de copa baja y ala plana, de talla única que se ajusta con la cinta que lleva incorporada ¿El toque? Lo conseguirás ladeándolo un poco hasta encontrar el punto exacto. En cuanto a joyas, el Colgate Clavel de la colección Alhaja x Mahou aportará a tu look esa luz que tanto nos gusta: una pieza que reinterpreta la flor icónica que no se marchita, cargada de carácter y pensada como un gesto que eleva la elegancia chulapa desde una lectura contemporánea, que podrás conseguir participando en la página oficial de Mahou.

OPCIONES PARA ELLOS, LOS CHULAPOS MÁS 'CONTEMPORÁNEOS'

Ellos también se visten de chulapos con prendas que son fáciles de conseguir. Para el pantalón, con un chino regular fit como este de Pedro del Hierro nos sirve y con una camisa básica blanca, como la de Springfield tipo Oxford completamos la base del estilismo.

¿Los accesorios? Más fácil todavía, el chaleco Windsor de Hackett London en color Old Navy es perfecto porque es resistente al agua, por lo que además de combinar perfectamente con el look customizado de chulapo se convierte en un imprescindible para la temporada de entretiempo. Si eres atrevido, esta bandana con estampado de corazones de Zara sería el accesorio ideal para completar tu look* Y tú, ¿ya tienes ideado el outfit?