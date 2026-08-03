MADRID, 3 Ago. (CHANCE) -
Han comenzado la gira promocional de 'Practical Magic 2' y este fin de semana aparecían por sorpresa en la primera proyección de la película en Cinespia con dos estilismos 'total black'. Nicole Kidman y Sandra Bullock siguen demostrando que su complicidad va más allá de las cámaras conquistando a sus fans con dos estilismos sincronizados.
NICOLE KIDMAN LO APUESTA TODO AL NEGRO CON UN VESTIDO LENCERO
Kidman apostaba por un vestido largo negro de inspiración lencera con el que derrochaba sensualidad. El diseño, de silueta ceñida y falda fluida hasta el suelo, destacaba por los detalles calados que recorrían el escote, la cintura y la parte baja de la falda, aportando un sugerente efecto de transparencias sin perder elegancia.
@davidjonphotography
Con un 'beauty look' natural, la actriz mantenía una línea minimalista para dejar todo el protagonismo al vestido: su característica melena rubia, peinada con ondas suaves y raya al centro, aportaba movimiento y un toque romántico al conjunto, mientras que el maquillaje, en tonos naturales con un labial rosado, refuerza la luminosidad del rostro. Completaba el estilismo con discretas joyas plateadas.
SANDRA BULLOCK ARRASA CON SU ESTILISMO 'POWER DRESSING' EN CINESPIA
Por su parte, Sandra Bullock se decantaba por un look de inspiración 'power dressing' en el que el negro volvía a ser el gran protagonista. Formado por una americana de corte estructurado sobre un top lencero del mismo color, que creaba un contraste muy equilibrado entre la sastrería clásica y la delicadeza de los tejidos satinados, completaba su estilismo con una falda midi plisada semitransparente.
@davidjonphotography
En cuanto a los complementos, Bullock apostaba por la máxima discreción con unas sandalias negras de tacón abierto, pequeñas joyas doradas y un collar minimalista que aporta un punto de luz al escote.
Su melena castaña, peinada con ondas suaves y un acabado muy natural, junto a un maquillaje fresco y luminoso, reforzaban el carácter sofisticado del conjunto, dando como resultado un estilismo versátil y refinado con el que demostraba cómo un total look negro sigue siendo la opción perfecta para una cita ante las cámaras.