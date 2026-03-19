Inspirada en la elegancia de San Sebastián: la colección dual de Artôla Couture nos invita a pasar por el altar - CORTESÍA DE ARTÔLA COUTURE

MADRID, 19 Mar. (CHANCE) -

¿Una colección dual? Sí, esto es lo que descubrimos este miércoles 18 de marzo en el desfile de la firma española Artôla Couture en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Un proyecto con el que reafirmó su identidad y rindió homenaje a sus raíces vascas a través de dos propuestas diferencias: 'Distira', para invitada, y 'Zuriñe', su primera cápsula nupcial. Y, sí, nos enamoramos.

Potenciar el brillo de la mujer con luz propia: así es 'Distira'

'Distira' -término que en euskera significa 'brillo'- fue la primera parte del desfile, concebida para que cada mujer brille con luz propia en los eventos más especiales de la temporada otoño-invierno 2026.

Inspirada en las historias de glamour y elegancia que impregnan la ciudad de San Sebastián, cuna de la marca, la colección evoca distintos momentos icónicos de su historia social y cultural. Desde la Belle Époque donostiarra, con vestidos de volantes que rememoran aquel esplendor, hasta los diseños de flecos y lenceros de los años 20 que la alta sociedad lucía en sus veraneos, pasando por la huella de Cristóbal Balenciaga y la sofisticación del terciopelo y la pedrería vistos en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Protagonismo del cuello halter y espaldas descubiertas

Esta colección de invitada destaca por la diversidad de siluetas, lenceras, ceñidas o con volumen, y por un elemento común que vertebra toda la propuesta: el protagonismo del cuello halter y las espaldas descubiertas. Los tejidos brillantes, como el terciopelo o el tafetán, conviven con fantasías bordadas en perlas, pedrerías, flecos o plumas.

En esta ocasión, la propuesta apuesta por una paleta más austera y sofisticada, sin estampados, reforzando así la elegancia atemporal de cada diseño. ¿A quién está dirigida? A la mujer segura, cosmopolita y amante de la artesanía, que valora el trabajo minucioso detrás de cada prenda.

Dedicada a las novias del 2027, 'Zuriñe' nos invita a pasar por el altar

'Zuriñe' -nombre vasco que significa 'la que es blanca'-, es el lanzamiento de la primera colección cápsula íntegramente dedicada a novias para el 2027. Sí, a todos nos entraron ganas de pasar por el altar con sus propuestas románticas, con faldas voluminosas y reinterpretaciones en blanco de diseños icónicos de la firma, como el vestido de plumas.

Confeccionada en tejidos nobles como organzas de seda, cloqué y gasas, y enriquecida con detalles de plumas y pedrería, la colección está pensada para novias que buscan una pieza única, creada con profundo respeto por la tradición artesanal. Entre las propuestas, destacó un vestido íntegramente realizado en plumas, una reinterpretación en blanco del icónico vestido París de la marca, con cuello halter y abertura en lágrima. Una nueva versión que adquiere mayor volumen gracias a un cancán de tul, reforzando su carácter nupcial.

Una pieza única para un momento único

Esta colección nupcial también incluye un vestido brocado ajustado al cuerpo con cola desmontable y espalda en forma de lágrima, coronado por un elegante cuello inspirado en la arquitectura de Balenciaga. Otro diseño a destacar fue el que reinterpreta el primer vestido nupcial de la firma: un modelo con cuello solapa, mangas abullonadas y botones joya, acompañado de un lazo de satén y una falda de tul en capas adornada con pequeños lazos que acentúan su aire romántico.

'Zuriñe' se completa con varios diseños con pedrería, entre ellos un vestido halter con espalda descubierta, un modelo con corsé corazón y cola de organza, y un espectacular palabra de honor con falda de plumas de gran volumen.