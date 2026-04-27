Jennifer Lopez presume de abdominales a sus 56 años con el conjunto deportivo que más realza la figura

MADRID, 27 Abr. (CHANCE) -

Demostrando que es una de las figuras internacionales que más cuida su exposición pública, Jennifer Lopez ha vuelto a dejarnos sin palabras en redes sociales. Presumiendo de abdominales, la artista ha compartido con sus seguidores unas imágenes en las que muestra el conjunto deportivo que más realza la figura. Acostumbrados a que publique cada cierto tiempo su paso por el gimnasio, en esta ocasión el protagonismo no se lo ha llevado solo su cuerpo, también su estilismo.

Ya sabemos que al gimnasio se debe ir cómoda para poder hacer todas las actividades físicas de manera libre, como si las prendas que llevásemos fueran una segunda piel. Y esta es una lección que Lopez se sabe al dedillo... pero también se puede ir con estilo: sobre todo si apuestas por un conjunto como el de la artista.

JENNIFER LÓPEZ SABE COMO LUCIR ABDOMINALES A SUS 56 AÑOS

Sombrío y apagado, el top y los leggings no dicen mucho: la clave está en la confección de estos. El look combina estética deportiva con un toque muy cuidado y favorecedor. Luce un top de manga larga en tono blanco, de tejido acanalado, con escote en pico que deja ver un sujetador deportivo negro debajo. Una superposición de prendas que aporta contraste y profundidad, además de un aire moderno dentro del 'athleisure'.

En la parte inferior, opta por unos leggings negros de tiro bajo, ajustados y con un ligero efecto brillante que estiliza la silueta. El corte ceñido realza la figura y enfatiza la zona del abdomen y las caderas, creando una línea limpia y atlética... y, sobre todo, permitiéndola presumir de esos abdominales que ya han dado la vuelta al mundo.

JENNIFER LÓPEZ: UN LOOK FUNCIONAL Y CÓMODO QUE LE PERMITE SER SIENDO UNA DE LAS MUJERES MÁS ROMPEDORAS A NIVEL INTERNACIONAL

El look lo completa con calcetines deportivos visibles, reforzando ese aire de gimnasio auténtico. No necesita nada más -ni nada menos- para hacer ejercicio. En cuanto a su característica melena, la cantante opta por el cabello recogido en una coleta alta de efecto húmedo, que aporta dinamismo y frescura. En definitiva, un look funcional pero muy pensado, donde comodidad y estilo vuelven a ir de la mano.