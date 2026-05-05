Kim Kardashian convierte la MET gala 2026 en una escultura vibrante firmada por Allen Jones

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Ha sido una de las más rompedoras en esta 13ª edición de la Met Gala celebrada en el Metropolitano de Nueva York. Kim Kardashian ha seguido al dedillo el 'dress code' que lleva por nombre 'fashion is art' confiando en el artista pop británico Allen Jones con un impresionante diseño futurista que a la vez encarna su carácter más sexy.

La empresaria ha apostado por una pieza que tardó en construirse tres semanas: desde la fibra de vidrio de la que está 'confeccionada' la coraza hasta la pintura naranja, clásica del artista, que se utilizó en un taller de coches. De principio a fin, su apuesta no ha dejado a nadie indiferente.

KIM KARDASHIAN DESLUMBRA EN LA MET GALA 2026 CON UN TRAJE ESCULTÓRICO

Pero... vamos con los detalles. La coraza en sí, un molde de su propia silueta, inicialmente era un traje de cuerpo entero, pero la modelo decidió cortarlo para que convertirlo un body que le aportase mayor movimiento. Una pieza que ha combinado con una falda de los artesanos Patrick Whitaker y Keir Malem, de Whitaker Malem.

Esta parte inferior es un diseño de cuero que Jones pintó con su vibrante naranja para que dialogase con el caparazón y diese continuidad a su estilismo. Rompedor, sexy y escultórico, este body rígido de cuello alto, con aire casi robótico, ha sido de lo más sofisticado que hemos visto en la gala Met 2026.

EL 'BEAUTY LOOK' DE KIM KARDASHIAN ACOMPAÑA A SU DISEÑO FUTURISTA

El look lo ha completado con unos stilettos en tono nude que alargan visualmente las piernas y equilibran la intensidad del conjunto, mientras que el cabello, suelto con ondas suaves y volumen natural, aportaban una dimensión más orgánica al conjunto. ¿El maquillaje? La empresaria ha apostado por tonos cálidos y definidos que refuerzan la mirada sin competir con el brillo del atuendo.