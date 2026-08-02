El look premamá de Alexandra Leclerc tiene el accesorio estrella del verano: unas gafas de sol versátiles

MADRID, 2 Ago. (CHANCE) -

Si hay un complemento imprescindible durante el verano, ese es, sin duda, las gafas de sol. Más allá de proteger la vista y reducir el deslumbramiento en los días más luminosos, se han convertido en el accesorio capaz de transformar cualquier estilismo. Prácticas y versátiles, son el toque final que completa cualquier look, desde los más relajados hasta los más sofisticados.

Y quién mejor para inspirarnos esta temporada estival que Alexandra Leclerc. La creadora de contenido francesa se ha dejado ver junto a Charles Leclerc en el Gran Premio de Hungria presumiendo de embarazo y también de unas gafas de sol versátiles que pueden elevar cualquier look.

LAS GAFAS DE SOL DE ALEXANDRA LECLERC SON EL COMPLEMENTO PERFECTO

Se trata del modelo Marais de Jimmy Choo: un diseño creado en acetato de color negro, con lentes en gris, definidas por una silueta sutilmente ovalada, que presenta delicados remaches metálicos redondos adornando tanto la parte delantera como las patillas.

EL LOOK ELEGANTE Y CÓMODO LOOK PREMAMÁ DE ALEXANDRA LECLERC EN HUNGRÍA

El estilismo elegido para acompañar este accesorio tampoco pasó desapercibido. La protagonista apostó por el vestido Sundance, perteneciente a la colección High Summer 2026 de Zimmermann, un diseño confeccionado en seda con un delicado estampado paisley en tonos rosados y sutiles hilos metalizados que aportan un toque de luz.

Además de su atractivo estético, se trata de una pieza ideal para los primeros meses de embarazo. El volante que recorre el cuerpo ayuda a suavizar la silueta, mientras que la amplia falda aporta movimiento y comodidad sin renunciar a la elegancia. El escote cuadrado y los finos tirantes regulables terminan de elevar un diseño tan favorecedor como versátil.