Mia Calabrese revive el espíritu de los 2000 con el vestido más icónico de Jennifer Lopez en los AMAs 2026

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Hay quien hace historia con pocos gestos, como Mia Calabrese, quien convirtió la alfombra roja de los American Music Awards 2026 este lunes en un auténtico homenaje al glamour más icónico de los años 2000. Sí, y. Jennifer López también.

La celebrity apareció con un impactante diseño tropical en tonos verdes y azules que evocaba inmediatamente el legendario vestido selvático de Versace que Jennifer Lopez inmortalizó en los Grammy del año 2000. Más que una simple inspiración, el look funcionaba como una reinterpretación contemporánea del famoso 'Jungle Dress', adaptado a una estética aún más atrevida.

EL LOOK DE MIA CALABRESE EN LOS AMAs DEMUESTRA QUE ALGUNOS VESTIDOS SON ETERNOS

¿El vestido? Un sueño. Caracterizado por un escote infinito, una silueta estratégica de aberturas imposibles y un estampado de hojas tropicales, la estructura central joya marcaba la cintura y aportaba un acabado casi escultórico. Y no nos olvidamos de la cola fluida de gasa, que añadía dramatismo sobre la alfombra azul.

La elección estilística no solo recuperaba uno de los momentos más memorables de la historia de la moda, sino que lo actualizaba con códigos de sensualidad propios de esta era contemporánea: más piel al descubierto, líneas más extremas y una construcción cercana al universo 'naked dress'.

MIA CALABRESE RINDE TRIBUTO AL VESTIDO MÁS COMENTADO DE JENNIFER LOPEZ CON UN GIRO FUTURISTA

¿El resultado de la estrella de 'Summer House'? Una mezcla entre maximalismo tropical y sofisticación futurista, perfectamente alineada con el espíritu exuberante de los premios musicales estadounidenses.

En cuanto al 'beauty look', Mia mantuvo el equilibrio apostando por una melena lisa brillante con raya central, una elección pulida que permitía que el vestido acaparase toda la atención. El maquillaje, en tonos cálidos y acabados satinados, reforzaba el efecto glow de la piel y elevaba aún más su imagen empoderada. Con este estilismo, Calabrese no solo rindió tributo a Jennifer Lopez, sino que confirmó que algunos vestidos no pertenecen únicamente a una época: pertenecen a la historia de la moda.