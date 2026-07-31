El nuevo bolso de lujo de Lamine Yamal: una exclusiva pieza de 6.500 euros que no teníamos en el radar

MADRID, 31 Jul. (CHANCE) -

Mientras Ferrán Torres y Marcos Llorente han disfrutado de unas vacaciones en Ibiza que han retransmitido casi en directo por redes sociales, otros presumen de su infinita lista de bolsos de lujo. Sí, hablamos de Lamine Yamal, que ha vuelto a llamar la atención a sus seguidores con una pieza exclusiva de Chanel que no le habíamos visto.

Yamal ha vuelto a demostrar que la moda ocupa un lugar cada vez más importante en su armario con esta imagen en la que apuesta por un estilismo relajado, dominado por una paleta de tonos neutros, con un polo de punto de inspiración retro en blanco con detalles en rosa, unos pantalones de pernera amplia en color crudo y unos mocasines de piel en marrón oscuro.

EL NUEVO FICHAJE DE LUJO DEL ARMARIO DE LAMINE YAMAL QUE YA ACAPARA TODAS LAS MIRADAS

Sin embargo, la auténtica protagonista del conjunto es la riñonera de piel de cordero y ternera de la exclusiva colección Métiers d'art de Chanel -disponible en la página web de la maison por 6.500 euros-, una pieza que sostiene entre los brazos como si de un clutch se tratara, alejándose así de su uso más convencional.

@lamineyamal

Lejos de convertirse en un simple complemento, el bolso eleva por completo el look. Su acabado acolchado, el icónico cierre con las dobles "C" y el trabajo artesanal propio de la línea Métiers d'art convierten esta riñonera en una declaración de intenciones. Frente a la sencillez de las prendas, la riñonera introduce ese toque de lujo silencioso que marca la diferencia, demostrando que, en ocasiones, basta un único elemento para transformar un estilismo cómodo en uno con carácter.

YAMAL AMPLÍA SU COLECCIÓN DE BOLSOS EXCLUSIVOS CON UNA NUEVA PIEZA DE CHANEL

De todos es sabido que el futbolista ha construido una llamativa colección de bolsos de lujo en la que conviven diseños de algunas de las firmas más exclusivas del mundo, confirmando que este complemento se ha convertido en una de sus señas de identidad fuera del campo de fútbol.

Riñonera de Chanel de la colección colección Métiers d'art - 6.500 euros

Con cada nueva aparición refuerza una imagen cada vez más ligada a la moda, apostando por piezas icónicas y exclusivas que no solo completan sus looks, sino que también reflejan una personalidad segura, actual y cada vez más conectada con las tendencias del momento.