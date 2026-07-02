Nuria Roca se despide de 'El Hormiguero' con el vestido más cómodo y que mejor sienta en tono vibrante

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -
Despedirse de algo que te apasiona no siempre es fácil, pero cuando tienes la certeza de que has dado lo mejor de ti, te queda una enorme satisfacción. Nuria Roca y el resto de compañeros de 'El Hormiguero' daban por finalizada esta última temporada del programa este miércoles 1 de julio y qué mejor manera de dar la bienvenida al verano que celebrando los éxitos de este formato que, año tras año, sigue siendo uno de lo más relevantes de la parrilla televisiva.
EL VESTIDO DE NURIA ROCA PARA DESPEDIR LA TEMPORADA DE 'EL HORMIGUERO': CLAVE CHIC Y FALDA FLUIDA
La periodista escogió para el último programa de la temporada un vestido en color verde espectacular: confeccionado en tejido satinado y con estampado floral, Roca se enfundaba en este diseño cómodo y sofisticado para despedir con esperanza unos meses profesionales que ha disfrutado como la que más.
Una apuesta estilística con la que ha vuelto a demostrar que hay tonos que visten solos. En concreto este verde intenso, perfecto para esta época del año, a la presentadora le favorece por el contraste que crea con su tono de piel, pero los detalles del vestido hacen que la pieza cobre vida por sí misma.
NURIA ROCA SE CONSOLIDA COMO UNO DE LOS ROSTROS TELEVISIVOS QUE MEJOR SACA PARTIDO A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
Se trata de un vestido ligero, fluido, de largo midi que presenta una hombrera marcada, manga francesa con puño cerrado, escote en pico y detalle de abertura en la parte abdominal que le aporta un ligera toque sofisticado que lo hace todavía más chic.
Nuria sabe cómo sacar partido a su cuerpo, pero sobre todo cómo afrontar los meses más cálidos con este tipo de diseños que no solo favorecen, también te permiten una comodidad absoluta para esos días de largas horas de pie. Como el que vivió la comunicadora ayer, que además de colaborar en 'El Hormiguero', también disfrutó con sus compañeros de un picoteo para despedirse antes de las vacaciones de verano.