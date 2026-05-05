Palomo Spain 'se cuela' en la alfombra roja de la Gala MET 2026 vistiendo a Luke Evans

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Georgina Rodríguez no ha sido la única encargada de poner en el acento español en la Gala MET 2026, pues Palomo Spain, el reconocido diseñador, también ha conseguido 'colarse' en esta red carpet al ser el encargado de vestir al actor Luke Evans.

La noche de este 4 de mayo, la escalera del Metropolitan Museuf of Art de la ciudad de Nueva York se ha vuelto a convertir, un año más, en una auténtica pasarela de estilismos impresionantes. Este 2026, bajo la temática 'Fashion is Art', son muchos los looks que han conseguido dejar boquiabiertos al público, como es el caso de Beyoncé, que además ha sido una de las anfitrionas de la gala, o de Heidi Klum, que se ha convertido en una auténtica escultura viviente.

Por su parte, Luke Evans ha sido uno de los hombres más peculiares de la noche, vestido por PALOMO e inspirador en la audaz y gráfica sensualidad de Tom of Findland, pero reinterpretado desde el prisma del diseñador español.

Luke Evans se viste 'con acento español' en la MET Gala 2026

El look, tal y como cuentan desde la firma, está construido por una base de cuero en color burdeos y realzado con detalles de tachuelas metálicas por toda la prenda. Se trata de un diseño hecho a medida, protagonizado por una chaqueta estructurada, combinada con los pantalones de cuero Ass-Air, que son unos de los más característicos de PALOMO, definidos por su icónica abertura trasera.

Asimismo, el estilismo ha sido completado por unos guantes de cuero, una corbata a juego, un cinturón tachonado y una correa cruzada. Debajo del mismo, una camisa de gasa de seda transparente y, por último, un sombrero confeccionado en colaboración con los sombrereros Vivas Carrión, que han aportado un toque artesanal al look completo.