Paul Anthony Kelly le debe su fama a John F. Kennedy, pero no su estilo

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

Paul Anthony Kelly ha llegado a nuestras vidas para quedarse y se lo debe a 'Love Story'. La serie basada en la historia de amor de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette ha hecho que todos los espectadores vuelvan su vista a los años 90 con añoranza y melancolía. Sobre todo a sus estilismos, los mismos que han inundado las redes sociales estos días con fotografías de los protagonistas cuando vivían su tormentosa y apasionada relación. Sí, también fue tormentosa.

Volviendo a Paul, el actor ha conseguido meterse en el corazón de todos los que han disfrutado de cada capítulo -y de los que han hiperventilado con sus escenas- porque independientemente de la ficción ha sabido utilizar las herramientas adecuadas para convertirse en un icono de la moda. Sí, su parecido a John F. Kennedy sigue existiendo hasta detrás de las cámaras, pero no nos engañemos... su fama puede debérsela a ella, su estilo no.

Navegar por su perfil de Instagram es inundarse de las tendencias de 2026, pero sobre todo defiende cómo la moda no es una disciplina que impone una forma de vestir determinada, sino un abanico abierto de posibilidades que nos hace potenciar nuestra personalidad con todas sus propuestas. El actor lo sabe, lo demuestra y alardea de ello por redes sociales: un estilo como forma de vida que podemos recrear fácilmente amoldándolo a nuestros gustos.

La nueva era de los mocasines

¿Quién dijo que los mocasines están anticuados? Vuelven con más fuerza que nunca. Los puedes llevar con calcetines blancos para crear un contraste moderno, con los clásicos ejecutivos si tu rollo es más formal, o incluso puedes atreverte a llevarlos como el actor: sin nada. Eso sí, ten en cuenta la época del año.

La gabardina: el imprescindible de esta primavera

Se ha convertido en el 'best seller' de la temporada estival porque lo mismo te hace de cortavientos que de impermeable para cuando una tormenta nos sorprende en mitad de la calle y, por supuesto, también para abrigarnos cuando baja la temperatura a medida que va cayendo el sol. Si no tienes una en tu armario, no tienes el imprescindible que cada año se repite en primavera. Como ves, la puedes combinar con un traje como él.

Chaqueta de doble botonadura

Un clásico que ha vuelto redefinido bajo una mirada contemporánea. Una chaqueta ligeramente estructurada, cruzada, con caída, más larga que las americanas tradicionales, y que se ha convertido en una opción perfecta para cualquier evento esta temporada. No solo estiliza, sino que aporta un toque vintage a quien la lleve: si la luces abierta consigues un look más informal, si te la abrochas apuestas por algo más sobrio.

Un esmoquin de ensueño

Este tipo de traje es un básico para cualquier cena de gala o evento de altura que tengamos. El actor sabe cómo arriesgar con un esmoquin que nada tiene que ver con lo que todos tenemos en mente. En este caso, el que luce Paul Anthony Kelly combina tejidos, como el terciopelo de su americana cruzada con solapas redondas. Una apuesta atrevida, no apta para todos los públicos, pero que como vemos sienta bien y sigue siendo igual de elegante.

Gafas de sol como accesorio perfecto

¿A quién no le gusta lucir una buena gafa de sol para elevar nuestro look? También para aquellos días en los que no tenemos nuestra mejor cara y necesitamos ocultarla... Él sabe cómo hacerlo y no, en su caso no es porque tuviera que ocultar bolsas, una mirada cansada o simplemente un mal día. Él se las puso para darle un toque misterioso al conjunto.

El actor apostó por una montura clásica, en carey, que además de seguir siendo un clásico, viste y aporta personalidad... un simple detalle, con un accesorio como una gafa de sol que nosotros podemos recrear con alguna pieza de la nueva colección de Cottet. Nuestro favorito es el modelo 'Poble Nou', que nos invita a viajar al pasado mientras que vivimos el dulce presente.

Ha llegado recientemente a nuestras vidas, pero estamos seguros de que tiene un largo camino delante y detrás de las cámaras. No por su papel en 'Love Story', sino por el talante que derrocha y por cómo sabe traducir la moda con estilismos que definen sus rasgos personales: apuestas contemporáneas basadas en lo clásico.