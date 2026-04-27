MADRID, 27 Abr. (CHANCE) -

Cuando estamos en la época más fría del año la queja es que no podemos lucir looks elegantes porque tenemos que rendirnos ante capas mas gruesas y tejidos calentitos... y cuando empieza la primavera, no sabemos qué ponernos. Y es que para muchos es casi una preocupación diaria cómo vestir de manera sofisticada sin caer en prendas demasiado cómodas y frescas para el día a día. A Paula Echevarría no le pasa, ya te lo adelantamos.

PAULA ECHEVARRÍA SABE CÓMO IR ELEGANTE SIN RENUNCIAR A A LA COMODIDAD

La influencer ha compartido por sus redes sociales unas imágenes de la semana que acabamos de despedir y ha vuelto a demostrar que vive de la mano con la elegancia. Una característica innata a su ser que derrocha cada vez que sale de casa ¿En esta ocasión? Ha confiado en un look bicolor ideal para estos días de entretiempo.

Sí, tampoco ha tenido que darle muchas vueltas a la cabeza, pero sin quererlo ha dado el truco definitivo a todas esas mujeres que en su fondo de armario tienen estas dos prendas versátiles: un pantalón blanco y una blazer en negro. Tan fácil y sencillo como eso... aunque cierto es que en los matices están las diferencias.

PAULA ECHEVARRÍA SOLO NECESITA DOS PRENDAS PARA LUCIR SU LOOK MÁS VERSÁTIL DE LA TEMPORADA

El pantalón que luce es de corte recto con raya al medio y tiene una caída fluida que estiliza su cuerpo... pero, además, la combinación con la blazer lo eleva porque afina su cintura y aporta un toque de altura que muchas también buscan.

La chaqueta se presenta estructurada y con hombreras que remarcan su espalda y clavícula, pero el detalle más sofisticado viene de la mano del cinturón efecto piel con bolsillos añadidos: estiliza la figura y crea un efecto acampanado que acompaña al cuerpo.

¿Debajo de la blazer? Una camiseta en blanco, que combina a la perfección con el conjunto. Este look no solo es ideal, es funcional: te sirve para cualquier día de la semana, vas elegante, cómoda y, lo más importante, con un rollazo cosmopolita -by Echevarría- incuestionable.