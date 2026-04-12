El regreso de los mocasines en 2026 no es un sueño: es la declaración definitiva de estilo

MADRID, 12 Abr. (CHANCE) -

¿A quién no le gustan los mocasines? Es un atrevimiento entender que a la mayoría de personas les gusta un mismo calzado o que les tiene que entrar por el ojo 'sí o sí' simplemente por el hecho de que estén de moda... pero es que no es que sean una de las tendencias más 'urban street' de este 2026, es que nunca dejaron de serlo. Sí, esto es una afirmación irrebatible.

Antes de explicar por qué tienes que tener unos en tu zapatero (hay varios motivos y si todavía no estás convencido, esperáte a leerlos), vamos a remontarnos a su origen. Todo tiene un por qué, esto también. Mucho antes de convertirse en icono de la moda contemporánea, se empezaron a llevar en los pueblos indígenas de América del Norte.

Fue a comienzos del siglo XX cuando llegaron a nuestra vida, pero su historia se remonta a América del Norte

Estas comunidades elaboraban un calzado blando, sin tacón y de piel, que estaba pensado para adaptarse al terreno y ofrecer una gran comodidad. Eso sí, como a día de hoy, existían variaciones dependiendo de cada tribu, pero la filosofía era la misma: crear un zapato ligero, flexible y silencioso. Con el paso del tiempo, este diseño fue reinterpretado por la industria occidental -qué haríamos sin ella- a comienzos del siglo XX y empezó a llegar a nuestras vidas.

En el ámbito masculino, los mocasines se empezaron a popularizar en los años 30, cuando las marcas los adaptaron a un estilo más urbano y refinado. Se convirtieron en la alternativa relajada al zapato formal tradicional: modelos como el 'penny loafer' o el 'tassel loafer' se integraron rápidamente en el vestuario de los hombres en contextos semi-formales. Desde entonces, no lo hemos dejado de ver.

Décadas más tarde, en los años 50 y 60, la moda femenina empezó a incoporporarlos en su armario. Los mocasines encajaron perfectamente en esta transición, aportando comodidad sin renunciar al estilo a todas esas mujeres que no querían subirse encima de unos tacones. Tanto éxito tuvieron que se consolidaron como un básico versátil, capaz de adaptarse tanto a conjuntos clásicos como a propuestas más modernas y rompedoras.

¿Por qué los mocasines consiguen elevar nuestro look?

A nivel estético, este calzado aporta estructura sin resultar rígidos (por mucho que se pueda pensar que son incómodos) y elevan cualquier conjunto sin necesidad de recurrir a otro zapato. Funcionan especialmente bien con pantalones de corte recto, pero también en vaqueros, trajes o incluso vestidos, generando un contraste interesante entre lo formal y lo relajado.

Además, estilizan el pie de forma natural y transmiten una imagen cuidada sin esfuerzo excesivo. Eso sí, asegúrate de llevarlos siempre impolutos y esto pasa por cepillarlos, sacarles brillo y huntarles crema cuando lo necesiten. Pero si hay algo que define los mocasines es su practicidad.

Es un tipo de calzado que puedes elegir casi sin pensar, sabiendo que funcionarán en la mayoría de situaciones del día a día. No requieren cordones, no aprientan en exceso y permiten moverse con libertad durante horas. Son, sin lugar a dudas, la solución perfecta para combinar nuestros outfits de forma rápida y darle ese toque elegante.

Ahora bien... ¿por qué los vemos este 2026 más que nunca?

Han vuelto porque vivimos una etapa donde priorizamos la comodidad y no renunciamos a vestir bien. Y no, esto no significa que una zapatilla o un zapato tipo naútico no te vista. Simplemente, el mocasin estiliza y lo podemos combinar con -casi- todo. Ahora, lo vemos en todos los escaparates, en todas las marcas y sí, son la nueva moda 'urban street': se han alejado del traje clásico para lucirlos de manera más informal.

¿Qué mocasines se llevan esta temporada? De todos los tipos y materiales habidos y por haber. Hay para elegir, pero antes de hacerlo debes tener en cuenta cuál de ellos te va a resultar más funcional para que puedas corretear las calles día sí y día también con ellos puestos.

Opciones que no pueden faltar en tu armario

El clásico no te puede faltar. Combina con todo y está disponible en todos los colores (marrón, negro, burdeos, azúl...). Este modelo de Green Coast de El Corte Inglés es ideal y se diferencia por el clásico antifaz, pero también puedes optar por las borlas, una opción mucho más elegante.

Si en cambio nos apetece algo más fresco para esta primavera/verano, Mango ha dado en el clavo con este mocasín de ante en color arena estilo driver con cordones a tono. Perfectos para combinarlos con un vaquero, un traje de lino o un chino.

Si quieres tener el mocasín perfecto para un vestido con estampado floral, liso, falda de largo midi o también para un jeans cualquiera, Massimo Dutti viene a salvarte de las preocupaciones que puedas tener en el día a día. Este de piel serraje en color kaki es ideal: con antifaz, forro interior y planta de piel con el detalle fruncido lo hace único.

Para las más atrevidas: la joya de la corona de Zara, como se suele decir. Tipo mocasín, algo más informal, pero muy sofisticado, este zapaton en piel con pelo presenta estampado animal print, detalle de pespunte en el cuerpo y cierre mediante cordones. Además, estiliza el piel gracias a su acabado en punta redonda.

Los mocasines son, sin duda, un equilibrio entre estilo, historia y la tranquilidad de no tener que preocuparse demasiado por qué calzado escoger cada mañana para seguir derrochando estilo de la manera más cómoda y funcional posible.