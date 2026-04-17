Rocío Crusset confirma su reinado de estilo con el vestido de lunares que define la primavera

MADRID, 17 Abr. (CHANCE) -

Demostrando que tiene un estilo rompedor y que ha heredado la elegancia que caracteriza a su madre, Rocío Crusset ha asistido esta semana en la presentación de la segunda colección cápsula que Lorenzo Caprile ha creado junto a Silbon: una edición limitada compuesta por siete diseños exclusivos que no solo visten para una ocasión especial, empoderan y estilizan a partes iguales.

La modelo se dejó ver en el emblemático Museo Thyssen de Madrid -donde también se reunieron destacadas personalidades del mundo de la moda- con un diseño de la colaboración que es ideal para cualquier evento de esta primavera... pero ¿qué detalles esconde?

ROCÍO CRUSSET REINTERPRETA EL ESTAMPADO DE LUNARES CON UN VESTIDO IMPECABLE PARA DISFRUTAR DE UNA NOCHE CON ENCANTO

Este vestido, diseñado en colaboración con Lorenzo Caprile para la cápsula CaprilexSilbonSS26, está confeccionado en mikado vainilla con estampado de lunares y destaca por su largo midi con una falda voluminosa asimétrica que aporta vuelo y sofisticación.

Además, la pieza presenta un escote palabra de honor con una franja superior en negro, que crea una estructura marcada y una silueta de lo más elegante. Perfecto para cualquier salida nocturna, cena o velada que queramos disfrutar al máximo... porque sí, además de ser un vestido impoluto es de lo más cómodo, que cuenta con cierre de cremallera invisible en la zona trasera.

En cuanto al 'beauty look', la joven apostó por algo sencillo: el famoso 'clean makeup look'. Rocío consiguió este efecto con una base de maquillaje muy sutil, brillo en los labios y una máscara de pestañas profunda que aportaba seguridad en su mirada. Su característica melena la lució suelta y con ondas definidas con raya al medio.

CAPRILEXSILBON, UNA COLECCIÓN QUE DESTACA POR SUS PATRONES IMPECABLES

Entre los asistentes se encontraron Pablo López, CEO de Silbon, y el propio Lorenzo Caprile, así como rostros conocidos como Inés de Cominges, Sofía Paramio, la modelo Alejandra Domínguez y fotógrafa Rosa Copado... que celebraron esta colaboración con la que Silbon reafirma su compromiso con el diseño español, apostando por la calidad, la artesanía y una visión actual de la moda femenina.

Una colección que destaca por sus patrones impecables y estructuras cuidadosamente diseñadas para realzar la silueta femenina sin olvidar la comodidad para todas esas mujeres que quieran vestir de manera elegante en cualquier evento de esta primavera y pasar un día o una noche inolvidable.