MADRID, 28 Jul. (CHANCE) -

Zendaya lo ha vuelto a hacer: ha reaparecido ante los medios de comunicación en Los Ángeles con motivo del estreno de 'Spider-Man: Brand New Day' con un estilismo rompedor que representa a la perfección la temática de la película. La actriz ha elegido un vestido de Alta Costura de Ashi Studio de la colección Otoño 2026 con el que ha demostrado que está a la altura de cualquier alfombra roja.

ESCOTE INFINITO, VOLANTES XXL Y EFECTO 'WOW': LAS CLAVES DEL LOOK MÁS COMENTADO DE ZENDAYA

Marcado por su carácter escultórico y vanguardista, el protagonista absoluto de su imagen era un vestido negro satinado con un profundo escote en V que se prolonga hasta la cintura, realzando una silueta limpia y estructurada en la parte superior.

A partir de las caderas, el diseño cobra un gran volumen gracias a unos volantes llamativos y pliegues arquitectónicos que se extienden hacia ambos lados y se transforman en una larga cola, aportando ese toque de dramatismo que caracteriza a la película.

El estilismo se completó con unos zapatos de salón de punta afilada confeccionados en encaje negro semitransparente y, como complementos, lucía unos pendientes largos con pedrería de gran brillo que iluminaban su rostro y añadían un aire de glamour. También apostaba por un anillo discreto que hacía resaltar una manicura en tonos claros y naturales.

EL NEGRO NUNCA FUE TAN IMPACTANTE: EL LOOK DE ZENDAYA, DIGNO DE MUSEO

En cuanto al 'beauty look', el peinado era una de las claves del conjunto: el cabello aparecía peinado hacia atrás con efecto mojado y unos mechones cuidadosamente moldeados sobre la frente, evocando una estética futurista y de inspiración editorial ¿El maquillaje? La actriz se decantó por una piel luminosa, labios en tonos nude y una mirada definida con sombras en tonos tierra y delineado sutil, logrando un acabado elegante.

En conjunto, el estilismo por el que apostaba Zendaya en Los Ángeles transmitía una imagen de fuerza y modernidad propia de una alfombra roja donde la moda se convierte en una auténtica declaración artística y una caracterización de la película que se promociona. Una vez más, la intérprete ha demostrado que no hay nadie como ella para ser el mejor anuncio de 'Spider-Man: Brand New Day'.