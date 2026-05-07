El traje 'oversize' que Maribel Verdú lució en 'La Revuelta' es el que todas querrán este 2026

MADRID, 7 May. (CHANCE) -

Haciendo gala de su indiscutible naturalidad, Maribel Verdú acudía este miércoles a 'La Revuelta' junto a Sofía Otero para presentar 'Bajo tus pies', película que se estrena el próximo 8 de mayo en cines. Para su cita, la veterana actriz no dudó en mostrar una imagen relajada con un traje que, sí o sí, todos necesitamos en el armario.

En un momento en el que la mayoría apostamos por el corte 'relaxed' en nuestras prendas de vestir -ya lo hemos visto estas últimas temporadas en pantalones y chaquetas- Maribel aparece en el programa de David Broncano para demostrar que este estilo también lo podemos lucir con un traje. Y, además, de manera limpia e impecable.

MARIBEL VERDÚ CONFIRMA EL TRIUNFO DEL TRAJE RELAJADO

El look de la actriz abraza con absoluta naturalidad la sofisticación del 'tailoring' relajado con un traje oversize en tono greige -ese punto exacto entre beige cálido y gris humo- confeccionado en una lana ligera de caída fluida. La americana, de hombros suavemente estructurados y largo generoso, juega con el lenguaje del 'power dressing' noventero, pero sin rigidez ya que todo se siente deliberadamente amplio, cómodo y silenciosamente elegante. Bajo ella, un top en el mismo registro cromático que alarga visualmente la silueta.

El estilismo llama la atención por el contraste entre la arquitectura masculina del traje y los detalles delicados que lo suavizan. El broche de la flor XL en la solapa introduce una dimensión romántica que aporta textura. El pantalón, ancho y con una caída impecable sobre el calzado, crea movimiento y refuerza esa estética 'effortless' que domina las pasarelas contemporáneas.

EL TRAJE DE MARIBEL VERDÚ EN 'LA REVUELTA' ES EL MÁS VERSÁTIL DE LA TEMPORADA

La belleza del conjunto la encontramos precisamente en su actitud: esa que siempre nos ha conquistado. El cabello suelto, con ondas naturales y un acabado apenas trabajado, evita cualquier exceso de formalidad y convierte el traje en una declaración moderna. Incluso las zapatillas blancas, minimalistas y discretas, rompen con lo clásico del sastre para acercarlo a un terreno más urbano y profundamente actual.

Un look que podría utilizarse para cualquier día de la semana: tanto para ir al trabajo, como para disfrutar de un plan social o, por qué no, para una cena más formal introduciéndole unos stilettos. Refinado, inteligente y absolutamente contemporáneo, Maribel Verdú ha dado con la clave de esta temporada: lo relajado se impone con precisión ante la rigidez a la que estábamos acostumbrados.