El vestido lencero de Jennifer Lopez en sus vacaciones en Roma es el más fácil de copiar

MADRID, 4 Ago. (CHANCE) -

Disfrutando al máximo el verano, Jennifer Lopez elegía Roma como destino para pasar tiempo con sus hijos "antes de que se vayan a la universidad". Derrochando complicidad con ellos, la artista ha colgado algunas fotografías de esta escapada en su perfil de Instagram donde hemos podido ver su faceta más divertida como madre, pero también alguno de sus looks para corretear las calles de la Ciudad Eterna.

EL VESTIDO LENCERO DE JENNIFER LOPEZ EN ROMA QUE CONFIRMA LA TENDENCIA MÁS ELEGANTE DEL VERANO

Sabemos que los vestidos lenceros son una de las prendas favoritas de la actriz. Su comodidad la tiene completamente enamorada y, como no podía ser de otra manera, también han formado parte de su maleta en este viaje. Pero no solo ella ha compartido imágenes de su paso por Italia, algunas de las tiendas que ha visitado también han querido inmortalizar el momento de recibirla. Es el caso de la emblemática joyería Wagner Eleuteri, que no dudó en presumir de su visita.

@ELEUTERI

El día que se dejó ver por esta boutique, Jennifer Lopez lucía un minivestido confeccionado en crepé de la firma LSF (LoveShackFancy). El diseño Cori se caracteriza por un acabado mate y caída fluida que se adapta al cuerpo con aplicaciones de encaje con lazos y ribetes de encaje en el bajo.

JENNIFER LOPEZ DEMUESTRA EN ROMA CÓMO COMBINAR EL VESTIDO LENCERO CON EL ACCESORIO MÁS INESPERADO

Un estilismo en color blanco roto con el que refuerza ese aire desenfadado y sofisticado que tanto le caracteriza y que completó con un accesorio que estamos viendo de manera mucho esta temporada: un pañuelo estampado anudado sobre la cabeza, un accesorio que añade un toque mediterráneo y muy veraniego al conjunto.

LoveShackFancy

En los pies, la actriz apostaba por unas sandalias de dedo planas en tono dorado que terminaban de potenciar la comodidad del look sin renunciar a la elegancia, convirtiéndolo en una propuesta perfecta para recorrer las calles de una ciudad costera o disfrutar de una jornada de compras con un estilo relajado pero muy cuidado.