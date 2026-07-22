Victoria Federica luce el top de escote corazón 'made in Spain' más favorecedor del verano

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que está al día en las últimas tendencias y lo ha hecho en su última aparición en el festival Starlite Occident de Marbella. Una cita en la que apostó por un favorecedor escote corazón, una de las líneas más elegantes y atemporales del armario femenino.

Un diseño que consigue estilizar visualmente el cuello, enmarcar los hombros y potenciar el escote con delicadeza, creando un efecto equilibrado y muy femenino. Convertida en uno de los referentes de estilo de su generación, la aristócrata confirma una vez más que sabe elegir prendas capaces de resaltar sus proporciones sin renunciar a la sofisticación.

VICTORIA FEDERICA APUESTA POR LA MODA ESPAÑOLA

En una de las citas imprescindibles del verano, la sobrina de los Reyes volvió a confiar en el talento nacional con un diseño firmado por Charo Ruiz. Mientras Marbella reunía a numerosos rostros conocidos en el emblemático festival Starlite Occident, Victoria Federica destacaba con un estilismo que reunía algunos de los códigos estéticos más representativos del verano mediterráneo. Una elección que reafirma su estrecha relación con la firma ibicenca y su apoyo constante a la moda española.

La pieza protagonista del look fue el top Kai, perteneciente a la colección Sealace Resort de Charo Ruiz. Confeccionado en algodón negro, el bustier reinterpreta la tradicional corsetería desde una perspectiva fresca y estival. Su estructura entallada define la cintura, mientras el escote corazón aporta un toque romántico y el característico bordado calado de la firma introduce textura y transparencias sutiles que elevan el diseño sin restarle naturalidad.

UNA SILUETA QUE NUNCA FALLA: LOS TOPS TIPO BUSTIER

Los tops tipo bustier se han consolidado como uno de los básicos más versátiles de la temporada estival gracias a su capacidad para estilizar la figura. Además de realzar el torso, permiten múltiples combinaciones tanto para ocasiones especiales como para estilismos de día. Con pantalones de lino, faldas vaporosas o incluso unos sencillos vaqueros, este tipo de prendas aporta siempre un equilibrio perfecto entre feminidad, tendencia y elegancia relajada.

Top Kai, de Charo Ruiz. PVP: 299,00€

No es la primera vez que Victoria Federica incorpora un diseño de la marca a su armario. Desde hace varias temporadas, la creadora ibicenca ocupa un lugar destacado entre sus firmas de referencia para el verano. Sus diseños, reconocibles por la delicadeza de la corsetería, los bordados y las siluetas que favorecen el cuerpo femenino, encajan a la perfección con el estilo desenfadado, contemporáneo y sofisticado que caracteriza a la influencer.

VICTORIA FEDERICA, UN ESTILO CADA VEZ MÁS DEFINIDO

Con cada aparición pública, la hija de la Infanta Elena continúa consolidándose como uno de los grandes referentes de moda del panorama nacional. Lejos de seguir las tendencias de forma pasajera, ha construido una identidad estética basada en prendas que realzan su figura, firmas españolas de prestigio y un equilibrio entre elegancia y naturalidad. Su último look en Marbella no solo confirma la vigencia de los diseños de Charo Ruiz, sino también la madurez estilística de una figura que ha convertido cada elección de vestuario en una auténtica declaración de estilo.