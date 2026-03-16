Zendaya aparece por sorpresa en los Oscars 2026 y se convierte en una de las más elegantes (sin pisar la alfombra roja)

Robert Pattison y Zendaya en los Oscars 2026 - ZUMA PRESS

Zendaya ya es una experta en dar sorpresas. Tras su boda en secreto con Tom Holland, de la que todavía no se sabe demasiado, la actriz retomó su agenda de compromisos y volvió a derrochar elegancia en cada una de sus apariciones. Sin embargo, una de las más inesperadas ha sido la de los Premios Oscar 2026, donde ha sorprendido junto a Robert Pattinson, con quien comparte reparto en 'The Drama', para entregar el galardón a 'Mejor Dirección' a Paul Thomas Anderson.

Sin posar en la alfombra roja, Zendaya también ha sabido presumir de esa elegancia natural que tanto la caracteriza con el estilismo que ha lucido sobre el escenario del Dolby Theatre para este momento tan especial.

El vestido de Zendaya para no pasar por la alfombra roja de los Oscars 2026

A pesar de que los últimos 'looks' de Zendaya han estado protagonizados por un estilo 'bridal', con el que probablemente estaría rindiendo homenaje a su nueva etapa sentimenal con Tom Holland tras darse el "sí, quiero" en secreto, para los Premios Oscar 2026, la intérprete se ha decantado por una de las tonalidades que más triunfó el pasado año y que lo seguirá haciendo durante los próximos meses: el marrón chocolate.

La actriz ha presumido de figura estilizada con un diseño con escote asimétrico y cola larga, con frunces a la altura de la cadera y una pequeña abertura. Se trata de un diseño firmado por Louis Vuitton que a Zendaya le sienta espectacualr.

No obstante, el detalle que más ha llamado la atención de su 'look' ha sido su alianza de casada, de oro y fina. Asimismo, esta joya la ha llevado con un reloj de diamantes de Rolex y más joyas de Cindy Chao.

Por último, cabe destacar el 'beauty look' con el que Zendaya ha completado su estilismo, gracias a su nuevo corte de pelo ideal y un maquillaje sencillo que, en absoluto, roba protagonismo al vestido.