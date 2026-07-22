Zendaya conquista México con su look gótico en la promoción de 'Spider-Man: Brand New Day'

MADRID, 22 Jul. (CHANCE) -

Zendaya ha reaparecido ante los medios de comunicación y nada ha tenido que ver 'La Odisea'. En esta ocasión la gira promocional de 'Spider-Man: Brand New Day' le ha vuelto a situar ante las cámaras en la Ciudad de México junto al director Destin Daniel Cretton. Y lo ha hecho homenajeando a la icónica Audrey Hepburn con un 'beauty look' que no ha pasado desapercibido.

En cuanto a su estilismo, la actriz apostaba por una elegancia de inspiración gótica y sofisticación arquitectónica, dominado por un vestido negro de silueta columna que estilizaba la figura con una caída impecable hasta el suelo.

LA ELEGANCIA GÓTICA COBRA VIDA A TRAVÉS DE ZENDAYA CON UN VESTIDO DE LA ALTA COSTURA DE ASHI STUDIO

La pieza combinaba un cuerpo de encaje floral semitransparente de manga larga y cuello alto con un delicado juego de transparencias que aportaba profundidad sin perder refinamiento. El diseño se completaba con una falda fluida enriquecida por aplicaciones de flecos que añadían movimiento y cierta sensación etérea.

Un vestido que pertenece a la Alta Costura Primavera-Verano 2026 de Ashi Studio, donde la precisión en la construcción se fusiona con una visión dramática y profundamente femenina... pero, sin embargo, lo que más llamaba la atención de su look era su peinado.

Con él reforzaba el carácter editorial del conjunto mediante un recogido alto de inspiración sesentera, con volumen en la coronilla y un flequillo corto, recto y texturizado que enmarcaba el rostro de la intérprete con un aire contemporáneo.

Además, el maquillaje elegido mantenía el equilibrio entre delicadeza e intensidad: una piel luminosa, ojos definidos con sombras en tonos neutros y un delineado sutil que enfatizaba la mirada, mientras los labios en un tono nude permitían que la atención recayese en la fuerza del vestido.

DRAMA Y DELICADEZA SE ENCUENTRAN EN ESTE IMPECABLE LOOK DE ZENDAYA FIRMADO POR ASHI STUDIO

La actitud de la actriz, que se ha convertido en estos últimos años en todo un icono de moda, termina de construir el estilismo: una imagen de gran impacto visual, donde el minimalismo de los accesorios contrasta con la riqueza de las texturas del encaje y el dinamismo de los flecos, dando lugar a un look escultórico, elegante y vanguardista.