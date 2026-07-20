16 años después, la Familia Real recibe a la Selección Española tras conquistar su segundo Mundial

MADRID, 20 Jul. (CHANCE) -

Casi 24 horas después de haber compartido la inmensa alegría de celebrar la conquista de la Copa del Mundo junto al equipo, la Familia Real ha recibido, ya en España, a la Selección española de fútbol con Luis de la Fuente al mando. Una recepción que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela y que ha recordado, salvando las distancias, a aquella bienvenida de 'La Roja' de Iniesta y Casillas con su primera copa bajo el brazo.

"Algunos erais unos bebés", ha recordado don Felipe en su intervención ante los deportistas, dirigiéndose a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Como aquel 2010, las dos han felicitado a los futbolistas luciendo la segunda equipación de la Selección convertida en la camiseta de moda. Con la misma emoción que en Nueva York, Leonor y Sofía han compartido junto a los reyes y los ganadores, la ilusión de presumir de tener una segunda estrella en el pecho de pleno derecho, ya en tierra patria.

En las palabras que el monarca ha dedicado a los campeones ha destacado las virtudes del equipo capitaneado por Rodri, entre ellas el hecho de saber aunar "cabeza y corazón", lo que les convierte en un "conjunto estelar y legendario": "Cuando juega nuestra selección, jugamos todos, pues ahora, cuando habéis ganado, lo habéis hecho para toda España", ha indicado antes de despedirles y animarles a continuar con las celebraciones por la capital.