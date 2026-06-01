Doña Elena y Jaime de Marichalar, juntos de nuevo en Aranjuez debido a su afición por los toros

MADRID, 1 Jun. (CHANCE) -

Disfrutando al máximo de una de las tardes más esperadas de la temporada en Aranjuez con motivo de las fiestas de San Fernando, así hemos vuelto a ver a la infanta Elena. Luciendo la mejor de las sonrisas la hermana del rey Felipe VI pudo disfrutar de una jornada de lo más entretenida en la que Morante de la Puebla y Pablo Aguado lograron la puerta grande mientras que Roca Rey sufrió otro pequeño susto tras la grave cornada que sufrió en La Maestranza hace poco menos de un mes.

En esta ocasión, doña Elena coincidió en la plaza con su ex marido, Jaime de Marichalar, con el que siempre ha compartido su afición por los toros. Lejos de protagonizar un encuentro público, ambos disfrutaron de la parte por separado y sin perder detalle de lo que sucedía en el ruedo. Gran amiga de Morante y seguidora de su trayectoria profesional, doña Elena recibió agradecida el gesto del diestro al brindarle uno de los astados de la tarde.

Además de estos, fueron muchos los que disfrutaron de una de las tardes más esperadas en la temporada intentando pasar desapercibidos entre el resto de los aficionados. Este fue el caso de Pepa Muñoz, Javier Conde, Sibi Montes, Carlos Cortina, Ramón Calderón, Dani Ceballos, Pedro Trapote o Enrique Cerezo. En medio de los constantes rumores de un posible segundo embarazo de Teresa Urquijo, José Luis Martínez Almeida acució a la cita en solitario aunque encontrandose en la plaza con su cuñado, Juan Urquijo, que prefirió no tomar partido ante las especulaciones.