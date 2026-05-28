Doña Sofía, aclamada y querida en su viaje a Castellón para apoyar el Banco de Alimentos

MADRID, 28 May. (CHANCE) -

Siempre de lado de las causas sociales, la reina Sofía ha viajado hasta Castellón donde participará participar en el XXIX Ccongreso de la Federación de Bancos de Alimentos que se celebrará en el Palacio de Congresos de la ciudad. Horas antes, la madre del rey Felipe era recibida en la ciudad entre vítores y aplausos de los vecinos que no dudaron en agradecerle su presencia con un bonito ramo de flores a modo de obsequio.

Luciendo la mejor de las sonrisas y mostrando su lado más cercano y amable, doña Sofía recorrió las instalaciones del Banco de Alimentos debido a la inauguración de la iniciativa 'Carro Solidario' con la que se pretende facilitar el acceso a productos básicos de alimentación a todas aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Acompañada por la alcaldesa de Castellón, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación y los presidentes de la FESBAL y del Banco de Alimentos de Castellón, doña Sofía no perdió detalle de las explicación mostrando su compromiso incansable con lo más desfavorecidos.

Durante la jornada, la Reina también pudo visitar el Ayuntamiento de Castellón donde plasmó su firma en el libro de visitas entrando a formar parte de la historia de la localidad. Para la ocasión, doña Sofía apostó por el color en estos días de calor con pantalón recto en color blanco, camisa en el mismo tono y blazar en rosa empolvado. En cuanto a las joyas, la Reina apostó por una de las combinaciones preferidas en la mayoría de sus apariciones públicas, las perlas. En esta ocasión lo hizo con collar de doble vuelta y pendientes colgantes.