Felipe VI vuelve a Las Ventas en la Corrida de la Prensa y disfruta de la tarde junto a María Rey

MADRID, 28 May. (CHANCE) -

Con el cartel de 'No hay billetes', el rey Felipe VI ha vuelto a la plaza de toros de Las Ventas para una de las tardes más esperadas de la Feria de San Isidro, la Corrida de la prensa. Aunque no es habitual verle entre los asitentes a los toros, en esta ocasión el Monarca volvió a mostrar su apoyo a la Fiesta Nacional presidiendo la tarde de Diego Urdiales, Roca Rey y Bruno Aloi.

Coincidiendo en la Plaza con su hermana, la infanta Elena, ambos disfrutaron de la jornada desde lugares diferentes y es que la hija mayor del rey Juan Carlos sí que ha heredado la afición taurina de su padre y de su abuela, María de las Mercedes de Borbón. Recibido con una fuerte orvación por parte de los aficionados, don Felipe lució la mejor de las sonrisas durante toda la tarde en la que estuvo sentado al lado de la periodista María Rey con la que demostró compartir una muy buena amistad.

Por su parte, Roca Rey protagonizó una de las tardes más importantes para él en la Feria de San Isidro tras la grave cogida que sufrió el pasado 23 de abril en La Maestranza de Sevilla por la que acabó en la UCI. Comprometido con su profesión, el diestro peruano ha querido estar a punto para su cita con Las Ventas donde volvió a demostrar su maestría una vez más con el apoyo de su pareja, Tana Rivera, que intentó pasar desapercibida entre el gran público dejándole todo el protagonismo a su chico. Finalmente, el torero reiojano Diego Urdiales lograba abrir la Puerta Grande de Las Ventas por segunda vez esta temporada cortando una oreja de cada uno de los toros de su lote.