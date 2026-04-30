La infanta Elena preside en Las Ventas el homenaje a Luis de Lezama, el cura de los maletillas

MADRID, 30 Abr. (CHANCE) -

La plaza de toros de Las Ventas se ha vestido de largo para albergar la presentación institucional de la muestra que, desde el pasado 25 de abril, acoge la Sala Antoñete sobre Luis de Lezama, el cura de los maletillas. Un acto que ha presidido la infanta doña Elena, que como gran aficionada a la tauromaquia no ha querido perderse y con el que se ha querido poner en valor y reconocer la obra y la vida de don Luis de Lezama.

La infanta ha vuelto a dar una lección de estilo con un outfit especialmente escogido para la ocasión. Un dos piezas en color albero que ha combinado con complementos en tonos marrón, destacando el bolso bandolera Saddle de Dior, que se ha convertido en su favorito ya que es el que más ha repetido en sus últimas apariciones públicas.

La hermana mayor del rey Felipe VI ha hecho un recorrido por la muestra que repasa los últimos 50 años de la tauromaquia a través de la vida de Luis de Lezama gracias a carteles, fotografías, objetos personajes, trajes de luces y archivos de hemeroteca que componen este homenaje a una de las consideradas figuras clave de la historia del toreo en España. De ahí que, además de doña Elena, otros históricos toreros como Curro Vázquez o 'El Fandi', no hayan querido faltar a la cita.