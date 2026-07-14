MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Los Reyes han presidido este martes la XXXIX reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, celebrada en el Hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona. Un encuentro al que han asistido más de 90 patronos para hacer balance de la actividad desarrollada durante el primer semestre del año y continuar impulsando los proyectos de la entidad en favor del talento joven.

Como suele ser habitual, la Reina Letizia ha acaparado buena parte de las miradas gracias a su estilismo. La monarca ha apostado por un elegante traje sastre en color azul lavanda, compuesto por americana de corte recto y pantalón fluido a juego, que ha combinado con un top negro, salones destalonados bicolor y un bolso negro trenzado, una elección sofisticada y muy apropiada para esta cita institucional.

Durante la reunión se ha aprobado la incorporación de tres nuevos patronos -Fundación CajaCanarias, Cajamar Caja Rural y GTS Talent-, con los que el Patronato alcanza los 115 miembros. Además, se han presentado los principales resultados de los programas desarrollados en los primeros seis meses del año y se ha anunciado la creación de tres nuevos grupos de trabajo para reforzar áreas como los valores del deporte, la movilización del talento joven y el arte como herramienta para el bienestar emocional. Con estas medidas, la Fundación continúa avanzando en su hoja de ruta para el periodo 2026-2029.