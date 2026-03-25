Benita (anteriormente Maestro Jao) se sincera sobre su transición en el estreno de su docureality

Archivo - Benita Castejón - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Mar. (CHANCE) -

Hace casi dos años, en mayo de 2024, el Maestro Joao sorprendía al anunciar muy emocionado durante el programa 'Baila como puedas' de TVE la decisión más importante de su vida después de 60 años sintiéndose en un cuerpo que no era realmente el suyo: "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quien yo soy, que fue lo que parió mi madre. Me llamaré Benita como ella" revelaba muy emocionado, confirmando que pronto comenzaría a dar los primeros pasos para ser una mujer.

En verano de 2025, Benita daba un paso de gigante y pasaba por el quirófano para ponerse pecho y operarse la vagina, aunque orgullosa defendía que "esto no te hace más mujer. Podría no habérmelo puesto y sería igual mujer. Cada vez necesito más el cambio. Es buscarle más la forma a la mujer que yo quería". "Me siento muy yo ahora que he terminado la transición, pero en realidad Benita estaba siempre, yo estaba disfrazada del Maestro Joao, haciendo transformismos sin darme cuenta. Ahora soy yo" confesaba en declaraciones al programa 'D'Corazón' de TVE el pasado septiembre.

Un proceso que ha querido compartir en el documental 'Benita', que se estrenará el próximo 31 de marzo en La 2 de RTVE coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans, y que este martes ha presentado rodeado de amigos como Belén Esteban, Lola Lolita, o Ivana Rodríguez, y con la presencia de autoridades como la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la directora de RTVE María Eizaguirre.

"Este proyecto ha supuesto finalizar algo que se había convertido en un milagro para mí. Ha supuesto algo súper importante, hacer algo que yo sentía y darle más presencia a lo que yo sentía, porque quien he sido siempre y sobre todo el sentir que iba a poder hacer que mucha gente... No es ayudar, es que no creo que sea ayudar, pero por lo menos ver, conocer, saber, visibilizar, entonces supone algo súper importante para mí" ha confesado emocionada.

Como reconoce, "no me ha costado trabajo dar el paso porque he estado muy bien rodeada, yo sabía quién era, llevo toda la vida sabiendo quién era y bueno, ya a los 61 años, o lo tienes pensado o no, quiero decir".

"Y he tardado tanto" ha explicado, porque "no quería ser una puta". "Cuando yo tenía 13 años y se empezaba el primer tiempo del mundo del travestismo, eran putas, tú no eras cajera del Mercadona, tú no eras enfermera... Entonces yo tenía la decisión como mujer de saber que eso no lo quería ser. Que, por cierto, tengo que decir que cuando se habla mucho de la prostitución... He dicho putas porque quería que sonase feo, ¿eh? Pero cuando se habla de eso, que sepan que no es un camino de que decides, decide. Yo he decidido en aquel momento tener encerrada toda mi vida porque no quería ser puta, no quería vender mi cuerpo. Después fue pasando el tiempo, yo no he estado incómoda con mi vida Y he sido feliz, con lo cual fue pasando hasta el momento que llegó el tiempo oportuno" ha expresado, admitiendo que aunque su madre sabía quién era ella "desde el minuto 1", "me gustaba mucho el pensar que no iba a sufrir mi madre Y ella se fue y sentí que ella dejaba a Benita dentro de mí y soy Benita, ahora vivo un poco de ella también". "Si siguiese viva estaría como loca de contenta" ha afirmado convencida.

Sobre cómo reaccionará la gente cuando vea el documental, Benita cree que "habrá quien se quede frío como una piedra, porque tampoco soy Santa Gema de Galgani. Pero creo que habrá quien se le mueva un poquito el corazón, los sentimientos, quien abra, quien descubra. Que se despierte sobre todo el respeto hacia la vida de los demás. Eso espero".

Dejando en el aire cómo está su corazón y revelando que ha decidido no volver a hablar de su vida sentimental -tras su ruptura con Santi 'Rubio' a principios de otoño después de varios años de discret relación- "porque lo he expuesto todo tanto que ahora quiero guardarme cosas para mí", la vidente ha confesado que no se ve casándose: "No creo en el matrimonio como institución. Puedo creer en la pareja de hecho, en ser pareja, pero no creo en eso. Lo que sí creo es en la fiesta. Yo soy de los 80 y claro, es un traje blanco maravilloso, divina. Amigas cantando, los mariachis, pues es una maravilla, pero no, en matrimonio no. Que lo tuviese que hacer lo haría, pues lo haría, pero no, a ver, que me vuelvo loca y me lo piden y lo hago, pero de momento no es mi meta, claro".

"El mayor miedo... Es que yo soy valiente. Soy valiente. Me daba miedo, lo comentaba, ya lo veréis en el docu-reality, es cierto que le prometo a él que no voy a morirme. Y yo que lo cumplo siempre y entonces no me iba a morir. Digo, pues no me voy a morir. Ya está. Me daba miedo el que digo, ¿y si me pasa algo? Esto que está enfocado para que la gente vea la libertad, lo que se puede hacer, la edad, el nunca es tarde. Y luego dice, pues mira, podía haber sido más temprano, cariño. Entonces, eso me daba miedo por el respeto hacia las demás personas. Y ahora estoy quitándome la losa de representar a nadie. Quiero decir, yo puedo defender todo, pero no tengo que representar a nadie porque no soy quién. No me siento quién para representar a nadie" ha desvelado sobre el proceso.

Cambiando de tema, Benita se ha pronunciado sobre el embarazo de Alejandra Rubio, aprovechando la ocasión para desmarcarse de Terelu Campos y reconocer que no le ha gustado en absoluto su posicionamiento con Carlo Costanzia di Costigliole después de la publicación de las memorias de Mar Flores: "Felicito a Alejandra. Terelu es una alegría y demás, pero es que no estoy muy en sintonía con ella últimamente. Tenemos posiciones opiestas. Entonces prefiero felicitar a Alejandra que me parece una noticia siempre maravillosa y a Carlo también, que él también va a ser padre y estamos todo el mundo Alejandra, Alejandra, Alejandra y Carlo que es maravilloso y guapísimo". Sus declaraciones, y su reacción a la opinión de Santiago Segura sobre la Ley Trans, ¡en el siguiente vídeo!